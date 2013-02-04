Drogba ne zaman gelecek?

Galatasaray, yeni transferi Didier Drogba'yı beklemeye başladı.

Tecrübeli yıldızın formasını giydiği Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya’ya 2-1 yenilerek elendi.

Bu sonuçla birlikte sarı kırmızılı ekipte gözler Drogba'ya çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, Fildişi Sahili’nin elenmesinin ardından Drogba’nın takıma katılmasını beklemeye başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, daha önce yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun 12 Şubat gibi takıma katılacağını söylemişti.