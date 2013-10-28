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Spor

'Drogba lider bir oyuncu. Futbolcularla maçtan önce konuşma yapması normal'

Mancini 4-2 kazandıkları Kayserispor maçının ilk 30 dakikasında çok iyi oynadıklarını söyledi

28 Ekim 2013 11:16

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini 4-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ben de futbolcuyken takımda lider oyuncuydum ve diğer futbolcularla konuşurdum. Drogba da lider bir oyuncu. Futbolcularla böyle konuşmalar yapması normal" diye konuştu.

 

Çok basit hatalar sonucunda kalelerinde 2 gol gördüklerini ifade eden Mancini, şöyle devam etti:

"Bu hataları yapmamamız lazım. Bu hataları zamanla aşacağız. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. ' Oyun bitti' dediğimizde golleri yedik. İlk 30 dakikada 4 gol atamamamız hata. Eğer atmanız gereken golleri atmazsanız rakip atar ve sizi yakalar. Biz bu hatayı yaptık. Çok fazla gol atacaksınız ve az yiyeceksiniz. Biz gol atıyoruz fakat gol yeme sorunumuz var."

Mancini, futbolcu Sneijder'i ikinci yarıda oyundan almasının sebebinin Sneijder'in belindeki rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Golcü Umut Bulut ise iyi bir mücadele sonucunda galip geldiklerini vurgulayarak, "Çok iyi mücadele ettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçın belli bölümlerinde biraz konsantrasyon hatamız vardı ama attığımız galibiyet golleriyle bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Defans oyuncusu Semih Kaya da deplasmanda alınan galibiyetin önemli olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, seri yakaladığımızı düşünüyorum. Takımda iyi bir hava var. Maçlara çok iyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum. Sahadan galibiyetle ayrıldığımızı için çok mutluyuz. Çok gol yediğimizin farkındayız. Atak oynadığımız için rakibe pozisyon veriyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Zamanla daha uyumlu hale geleceğiz."

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