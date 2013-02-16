Drogba hem Avrupa basınını, hem de Twitter'ı salladı

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta 1 gol atan, 1 de asist yaparak takımını galibiyete taşıyan Didier Drogba'nın bu performansı dünyada da oldukça büyük yankı uyandırdı.

Özellikle İngiliz basınında Chelsea'ye Fildişili futbolcuyu nasıl gönderdiği soruları sorulurken, yıldız oyuncunun formundan hiç bir şey kaybetmediği vurgulandı.

İşte o satırlar:

DAİLY MAİL: Ne kaçırdığını gör Chelsea, Drogba Galatasaray'daki ilk maçında 5 dakikada gol attı

MARCA: Drogba'nın başlangıcı bundan iyi olamazdı. Fildişili, oyuna girdikten 5 dakika sonra gol attı

THE GUARDİAN: Drogba Galatasaray'ın Akhisar Belediye'ye karşı 2-1 kazandığı ilk maçında gol atarak Türk futboluna gelişini duyurmakta gecikmedi

AS: Didier Drogba yeni kulübü Galatasaray'daki macerasına 2-1 biten Akhisar Belediye deplasmanında gol atarak harika bir başlangıç yaptı. Drogba'nın oyuna girmesiyle fark yaratması 7 dakika sürdü.

SKY SPORTS: Drogba, G.Saray’da vakit kaybetmeden golünü attı.



Drogba'nın golü Twitter'ı da salladı



Galatasaraylı Didier Drogba fırtınası sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da yankılandı.

İşte o tweetlerden bazıları:



drogba sen nasıl bir efsanesin ya. yapamadığımız şey kalmıycak sayende.

sanırım drogba'nın golünü 576798 kere izledim : ) gole mi sevineyim , takımın ruhuna mı sevineyim..aslanlarrr...

"3 kişi verelim Drogba bize geçsin çok güçlü oldunuz" - Akhisar Belediyespor.

Arama kısmına. - Galatasaray Drogba - yazın ve yabancıların yazdıklarına bakın. Akhisar maçını takıp etmişler lan ötesi varmı ?!

Tümer Metin : ''Drogba'nın attığı gol felan değil abi , O orda ne yaptı detaylı araştırmak gerek''

Drogba, Sneijder Galatasaraylı yapar...

35 Yaşında Bir Şey Yapamaz Diyenlere Bugün Sadece 20 Dakika'da Cevap Veren Adama;Didier Drogba Denir

Eğer uslu birer çocuk olmazsanız Kadıköy'deki maça Drogba ve Sneijder'i getirmem siz de canlı canlı görememiş olursunuz!!!1

Herkes dürüst olsun ; Başka takımı tutup da, Drogba'yı görünce iç çekmeyen kaç kişi olur? Adam tabi ki yaşlı , ama 10 yıl sonra :)

Rezalet! Drogba 10 dakikadir gol atamadi. Memleketin paralari bosa mi gidiyor?

Kafayı SPK mevzuatıyla bozan FB kongre üyelerine not: Haksız rekabet iddiasıyla Rekabet Kurulu'na başvurun, Didier Drogba'yı şikayet edin..