Drogba gündemi değiştirdi

İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Chelsea, Carling Cup'ta Championship ekiplerinden Burnley'e penaltılar sonunda yenildi ve kupaya veda etti. Yıldızlar topluluğunda bu yenilginin şoku yaşanırken, takımın Fildişi Sahilli golcüsü Didier Drogba ise yaptığı bir hareketler İngiliz basının gündemine oturdu.Karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız golcü, kendisine tepki gösteren Burnley taraftarlarına dönerek orta parmağını gösterdi. Drogba'nın bu inanılmaz hareketi taraftarları şok ederken, yıldız golcü bununla da yetinmeyerek taraftarların sahaya attıkları bozuk paraları yerden topladı ve seyircilere doğru fırlattı. Takım arkadaşları tarafından sakinleştirilen Drogba, rakip takım taraftarlarının bulunduğu taraftan uzaklaştırılırken, maçın hakemi taraftarları kışkırttığı gerekçesiyle Drogba'ya sarı kart gösterdi.Drogba maçtan sonra yaptığı açıklamada hareketinin yanlış olduğunu kabul ederek tüm taraftarlardan özür diledi.Drogba'nıın bu hareketi İngiltere Futbol Federasyonu'nu da (FA) harekete geçirirken yıldız futbolcuya ceza verileceği bildiriliyor.2002 yılında Liverpool'un savunma oyuncusu Jamie Carragher Arsenal taraftarlarına yerden aldığı bozuk parayı fırlattığı için 3 maç müsabakalardan men cezası almış, Leeds United'dan Alan Smith ise Manchester United taraftarlarına şişe attığı için 2 maçla cezalandırılmıştı.Chelsea'nin Portekizli Teknik Direktörü Luiz Felipe Scolari ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Eğer oyuncularım bir hata yapıyorlarsa bu benim suçum. Demek ki onlara yeterince ders vermiyorum" dedi.