Drogba girdi, Galatasaray coştu



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Akhisar Belediye Spor'a konuk oldu. Oyuna sonradan giren Drogba'nın da gol attığı karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Akhisar Belediye Spor, Galatasaray’ı konuk oldu.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada gözler Galatasaray'ın yeni transferi Drogba'daydı. Taraftarların beklediği an 63. dakikada geldi. Teknik Direktör Fatih Terim, Umut Bulut'un yerine Drogba'yı oyuna aldı.

Oyuna girdikten yalnızca 5 dakika sonra sahneye çıkan yıldız oyuncu, Burak Yılmaz'ın ortasını iyi değerlendirdi ve müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Drogba, Galatasaray'ın Burak Yılmaz'ın ayağından bulduğu ikinci gole de katkı sağladı.

Ev sahibi takımın golünü ise 85. dakikada Sertan Vardar kaydetti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmayınca Galatasaray, İstanbul'a 3 puanla döndü.

Maçtan detaylar

90. dakika: Halis Özkahya maçı bitiren düdüğünü çalıyor ve Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puan çıkartarak puanını 43'e yükseltiyor, Akhisar Bld.Spor ise 19 puanda kalıyor.

90. dakika: Hamit Altıntop yaptığı faul sonrasında topu rakibine vermek istemeyince sarı kartı görüyor.

90. dakika: Maçın sonuna 4 dakika kayıp zaman ilave ediliyor.

90. dakika: Ofsayt bayrağı Nordin Amrabat için kalkıyor.

89. dakika: Ibrahima Sonko, Albert Riera'ya hareketi sonrası sarı kartı gören isim oluyor.

89. dakika: Fernando Muslera kalesini terk edip hakem Halis Özkahya'nın yanına kadar gelince kurallar gereği sarı kartı görüyor.

84. dakika: Didier Drogba'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nda kalıyor.

85. dakika: Sertan Vardar farkı 1'e indiren golü atıyor.

81. dakika: Oğuz Dağlaroğlu hakem Halis Özkahya'ya itirazları nedeniye sarı kartı görüyor.

80. dakika: Maçtaki son oyuncu değişikliğinde Wesley Sneijder yerini Emmanuel Eboue'ye bırakıyor.

79. dakika: Wesley Sneijder'in savunmanın arkasına gönderdiği topta Didier Drogba topu kontrol ediyor ve Burak Yılmaz'ın önüne bırakıyor. Burak Yılmaz ilk posizyonda vuruşunu yapamıyor ardından tekrar şut şansı yakalıyor ve vuruşunu yapıyor ancak Oğuz Dağlaroğlu gole izin vermiyor.

77. dakika: Akhisar Bld.Spor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mustafa Aşan, Bilal Kısa'nın yerine oyunda.

73. dakika: Selçuk İnan ceza sahası dışından sağ ayağıyla çok sert vuruyor, kaleci Oğuz Dağlaroğlu üzerine gelen topu güçlükle yumrukluyor.

72. dakika: Akhisar Bld.Spor'da Güray Vural, Kenan Özer'in yerine oyuna dahil oluyor.

73. dakika: Theofanis Gekas yerini Bruno Mezenga'ya bırakıyor.

70. dakika: Burak Yılmaz Galatasaray'ı 2-0 öne geçiriyor. Wesley Sneijder'in ara pasına Didier Drogba hareketleniyor. Didier Drogba ve Oğuz Dağlaroğlu'nun arasında sıkışan top Burak Yılmaz'ın önünde kalıyor. Burak Yılmaz'da bom boş posizyonda topu filelere gönderiyor.

68. dakika: Didier Drogba ilk maçında golünü atıyor ve takımını öne geçiriyor. Wesley Sneijder'in pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Burak Yılmaz bekletmeden ortasını yapıyor. Didier Drogba müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor.

65. dakika: Wesley Sneijder'den aldığı pasla sağ çarprazdan kaleyi düşünen Nordin Amrabat'ın şutunda top çerçeveyi bulmuyor.

65. dakika: Selçuk İnan korneri Wesley Sneijder'e pas olarak kullanıyor.

63. dakika: Yekta Kurtuluş ise yerini Nordin Amrabat'a bırakıyor.

63. dakika: Galatasaray'da Didier Drogba, Umut Bulut'un yerine oyuna dahil oluyor.

62. dakika: Kenan Özer'in ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Theofanis Gekas ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla yerden plasesini yapıyor kaleci Fernando Muslera'yı geçen top yan direkten oyun alanına geri dönüyor.

61. dakika: Hamit Altıntop'un sağdan ortasında savunmadan seken topa Sabri Sarıoğlu sağ çarprazda çok sert vuruyor ancak top kaleyi bulmuyor.

59. dakika: Çağdaş Atan, Sabri Sarıoğlu'na yaptığı faul sonrasında sarı kartı görüyor.

59. dakika: Sabri Sarıoğlu sağ kanatta kazandığı topla ilerlemek istiyor ancak Çağdaş Atan rakibini faulle durduruyor.

57. dakika: Bu dakikalarda rakip yarı alanda daha fazla görülen Akhisar Bld.Spor'da, Bilal Kısa'nın soldan ortası kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

54. dakika: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sertan Vardar ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak Galatasaray asvunması bu posizyonda başarılı.

52. dakika: Galatasaray Wesley Sneijder'le sol taraftan köşe vuruşu kullanıyor. Wesley Sneijder'in ortasında Akhisar Bld.Spor savunması hata yapmıyor.

50. dakika: Sol kanatta kullanılan taçla başlayan atakta Theofanis Gekas bir anda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor ancak istediği vuruşu yapamayınca top üstten auta çıkıyor.

49. dakika: Wesley Sneijder'in pasına Burak Yılmaz hareketleniyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

48. dakika: Wesley Sneijder'in sol çarprazdan şutunda kaleci Oğuz Dağlaroğlu gole izin vermiyor.

49. dakika: Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunmada Uğur Demirok topu ön tarafta karşılıyor.

47. dakika: Sağ kanattan gelişen Akhisar Bld.Spor atağında Kenan Özer sağ taç çizgisi yakınlarında Dany Nounkeu'yu geçiyor ardından ortasını yapıyor, savunmada Semih Kaya topu karşılıyor ve tehlikeyi önlüyor.

46. dakika: Halis Özkahya'nın düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İki takımda ilk yarıda ki onbirleriyle sahada yer alıyor.

İlk yarı: 0-0

45. dakika: Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle giriyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna sarı kartlar damgasını vuruyor. Bu kez Kenan Özer sarı kartı gören isim.

45. dakika: İlk yarının sonuna 2 dakika kayıp zaman ilave ediliyor.

45. dakika: Semih Kaya topa hareketlenen Theofanis Gekas'ı durdurmak isterken ellerini kullanınca sarı kartı görüyor.

44. dakika: Sertan Vardar çok uzaklardan kaleyi düşünüyor ancak vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

42.dakika: Kenan Özer'in sol taraftan kulalndığı kornerde kaleci Fernando Muslera çıkıyor ve topa sahip oluyor.

41. dakika: Dany Nounkeu, Bilal Kısa'ya yaptığı faulden dolayı sarı kartı gören isim oluyor.

41. dakika: Sol çarprazda kazanılan serbest vuruşta Sertan Vardar direk kaleyi düşünüyor. Sertan Vardar'ın sol ayağıyla sert vuruşunu Fernando Muslera güçlükle kurtarıyor.

40. dakika: Sağ taraftan kullanılan kornerde bu kez Sertan Vardar topun başına geçiyor. Sertan Vardar'ın ortasını Umut Bulut ön direkte karşılıyor.

40. dakika: Kenan Özer'in soldan kullandığı kornere Galatasaray savunması kafayı vuruyor. Akhisar Bld.Spor ters taraftan bir korner daha kullanacak.

37. dakika: Sol taraftan Selçuk İnan'ın kullandığı kornere Hamit Altıntop ceza sahası dışında gelişine çok sert vuruyor ancak top savunmada Çağdaş Atan'a çarparak geri dönüyor.

38. dakika: Emin Aladağ, Selçuk İnan'a orta alanda kayarak yaptığı müdahale sonrasında Halis Özkahya'dan sarı kartı görüyor.

36. dakika: Ceza alanı içinde kaleyi sağ çarprazdan gören posizyonda topla buluşan Wesley Sneijder beklenmedik şekilde dönüyor ve aşırtma bir vuruş çıkartıyor kaleye doğru süzülen topu kaleci Oğuz Dağlaroğlu son anda kornere çeliyor.

35. dakika: Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan ortasında Wesley Sneijder topla buluşuyor ancak şut açısını bulamıyor.

32.dakika: Wesley Sneijder'in soldan kullandığı kornerde kafayı bu kez ön direkte Albert Riera vuruyor, ardından kafalardan seken topa Burak Yılmaz sırtı dönük biçimde vuruyor ancak top kaleyi bulmuyor.

31. dakika: Wesley Sneijder'in sol taraftan kullandığı kornerde Merter Yüce topu ön direkte karşılıyor.

28. dakika: Uğur Demirok'un, Burak Yılmaz'a yaptığı hareketle kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullanıyor, top az farkla üstten dışarı çıkıyor.

26.dakika: Oyun bu dakikalarda Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle duraksıyor. Sağlık görevlileri Burak Yılmaz için oyun alanında.

28. dakika: Uğur Demirok'un, Burak Yılmaz'a yaptığı hareketle kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullanıyor, top az farkla üstten dışarı çıkıyor.

24. dakika: Sertan Vardar ile sol kanattan gelişen Akhisar Bld.Spor atağında top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

22. dakika: Ceza sahası dışı sağ çarprazında topla buluşan Burak Yılmaz çok sert bir vuruş yapıyor ancak şutunda iyi yer tutan Oğuz Dağlaroğlu gole izin vermiyor.

20. dakika: Semih Kaya'nın kısa süreli sakatlığının ardından oyun yeniden hareketleniyor.

18. dakika: Hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşen Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu'nun sağdan ortasını savunma kafayla karşılıyor.

16. dakika: Burak Yılmaz sağ kanatta topa hareketlenmek istiyor ama rakibi Uğur Demirok'a yaptığı hareket oyun kuralları dışında.

12. dakika: Sabri Sarıoğlu'nun sağdan ortasına altı pas üzerinde Umut Bulut kafayı vuruyor ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.

11. dakika: Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ çarprazdan ceza alanına giren Hamit Altıntop'un şutunda top savunmada Çağdaş Atan'dan dönüyor.

9. dakika: Selçuk İnan'ın sol taraftan kullandığı kornerde kaleci Oğuz Dağlaroğlu topu yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

7. dakika: Wesley Sneijder'in pasıyla ceza alanı içinde sağ çarprazda topla buluşan Burak Yılmaz şutunu çekiyor ancak top kaleyi bulmuyor.

7. dakika: Yekta Kurtuluş'un ters kanada uzun pasına Sabri Sarıoğlu çok iyi hareketleniyor ancak sağ çizgiden yaptığı ortası etkili olmuyor.

4. dakika: Sertan Vardar'ın sol taraftan kullandığı kornerde kafayı Galatasaray savunmasından Albert Riera vuruyor.

1. dakika: Halis Özkahya düdüğünü çalıyor ve 22. haftanın açılış maçı Galatasaraylı oyuncuların santrasıyla başlıyor.