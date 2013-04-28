Drogba, Galatasaray'ın kaptanı oluyor

Sarı kırmızılı formayı şubat ayında sırtına geçiren Fildişili Didier Drogba, adeta ligin dengesini bozdu. O tarihten beri çıktığı 9 maçta 5 golü, 6 asisti ve öldürücü paslarıyla puan farkının açılmasında başrolü oynadı. Drogba sezon sonu veda edecek Ujfalusi’nin yerine, Selçuk ve Sabri ile birlikte pazubandı taşıyan üç isimden biri olacak.

Galatasaray'ın ara transferde renklerine bağladığı Didier Drogba, sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolunda sırtlayan en önemli aktörlerden biri haline geldi.

Şubat ayında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız, çok kısa sürede lige adapte olup Cimbom’un rakipleri ile puan farkını açmasını sağladı. 15 Şubat’taki Akhisar deplasmanında ilk kez formayı sırtına geçiren Fildişili, takımının bu tarihten itibaren çıktığı 9 lig maçında parmak ısırtacak bir performans sergiledi.

Sadece gol atmıyor

35 yaşındaki Drogba, bu 9 karşılaşmada G.Saray’ın attığı toplam 18 golün 14’üne direkt katkı yapmayı başardı. Süper Lig’de 5 kez fileleri havalandıran ve özellikle 0-0 devam eden Akhisar ve G.Saray’ın 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü Mersin İY maçında 2 gol birden atan Drogba, en kritik anlarda sahne aldı. Gollerinin yanı sıra ligde 6 kez de asist yapan forvet, 2 kez ağları sarstığı Mersin maçında Melo’nun golü öncesinde penaltıyı kazandıran isim oldu.

İki kez de asist öncesi son pası veren Drogba, birçok golün hazırlanmasında kilit rol oynadı.

Aslan’ın yeni kaptanı olacak

Drogba sezon sonu veda edecek Ujfalusi’nin yerine, Selçuk ve Sabri ile birlikte pazubandı taşıyan üç isimden biri olacak.

takımına sağladığı büyük katkının yanı sıra, G.Saraylı futbolcuların da saha içi ve saha dışında saygı duyduğu bir isim olan Didier Drogba’ya yeni bir sorumluluk daha geliyor. Dünyaca ünlü yıldızın lider özelliğini, teknik heyet ve yönetim de kabul ediyor. Nitekim Fatih Terim’in de onay vermesi halinde Drogba, önümüzdeki sezon takım kaptanlarından biri olacak. Selçuk ve Sabri ile birlikte G.Saray’ın 3 kaptanı arasında yer alan Ujfalusi’nin sezon sonunda ayrılması kesinleşirken, Drogba’nın Çek stoper yerine yeni lejyoner kaptan olmasına kesin gözle bakılıyor.