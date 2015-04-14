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Spor

Drogba futbolu bırakmıyor

Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen furbolcu, "devam edeceğim" dedi

14 Nisan 2015 01:21

Galatasary'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Chelsea'ye geri dönen ve sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Didier Drogba, kariyerine devam etme kararı aldı. 37 yaşındaki oyuncu, "Kararımı verdim. Bu sezon son sezonum olmayacak" dedi.

Sürekli oynamamasına rağmen elinden geleni yaptığını söyleyen Drogba, "Sürekli oynamamak zor ama bu da oyunun bir parçası. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu an için sadece oynayacağımız maçlara bakıyoruz. Çok yakın olduğumuz kupaya uzanmak istiyoruz. Şimdi konstanstre olma zamanı" ifadelerini kullandı.

Kulübün menajeri Jose Mourinho da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Önemli olan o burada ve kariyerini Chelsea'de bitirecek. Kariyerini bitirdiğinde de burada kalıp başka şeyler yapacak. Bizim için fantastik bir kişilik. Ne zaman ihtiyacımız olsa görevini fazlasıyla yapıyor. Oldukça güvenli, oldukça sakin ve kontrollü" dedi. Bu sezon 10'u ilk 11 olmak üzere 35 maçta Chelsea forması giyen Didier Drogba, 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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