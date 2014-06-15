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Spor

Drogba Fildişi Sahili'ni ateşledi

FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Fildişi Sahili, Japonya'yı 2-1 yendi

15 Haziran 2014 11:55

2014 Dünya Kupası C Grubu'nda Fildişi Sahili, Japonya'yı Wilfried Bony ve Gervinho'nun golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Didier Drogba, takımı 1-0 yenikken 62. dakikada girdi, Fildişi 4 dakikada oyunu 2-1'e getirdi.

FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Fildişi Sahili, Japonya'yı 2-1 yendi. Maçta Drogba Japonya 1-0 öndeyken 62. dakikada oyuna girdi. Drogba'nın oyuna girmesinin ardından adeta şahlanan Fildişi Sahili 64 ve 66. dakikalarda 2 gol bularak maçı çevirdi. 36'lık yıldızın hareketlendirdiği Fildişi maçı 2-1 alarak grupta averajla 2. sıraya yerleşti.
 
Stat: Arena Pernambuco 
 
Hakemler: Enrique Osses, Carlos Astroza, Sergio Roman (Şili) 
 
Fildişi Sahili: Boubacar Barry, Arthur Boka (Dk. 75 Constant Djakpa),  Didier Zokora, Salomon Kalou, Ismael Tiote, Gervinho, Wilfried Bony (Dk. 78 Konan  Ya), Serge Aurier, Yaya Toure, Die Serey (Dk. 62 Didier Drogba), Souleymane Bamba 
 
Japonya: Eiji Kawashima, Atsuto Uchida, Keisuke Honda, Yuto Nagatomo,  Masato Morishige, Shinji Okazaki, Shinji Kagawa (Dk.86 Yoichiro Kakitani), Hotaru  Yamaguchi, Makoto Hasebe (Dk. 54 Yasuhito Endo), Yuya Osako (Dk. 67 Yoshito  Okubo), Maya Yoshida 
 
Goller: Dk. 16 Keisuke Honda (Japonya), Dk. 64 Wilfried Bony, Dk. 66  Gervinho (Fildişi Sahili) 
 
Sarı kartlar: Dk. 23 Maya Yoshida, Dk. 64 Masato Morishige (Japonya),  Dk. 54 Souleymane Bamba, Dk. 58 Didier Zokora (Fildişi Sahili) 

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