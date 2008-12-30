Drogba bunalımda!



Chelsea'nin yıldız golcüsü Didier Drogba'dan özel açıklamalar! Sezon sonu takımdan ayrılması gündemde olan, Chelsea taraftarlarınca da yeterince istekli oynamamasından dolayı büyük eleştirilen alan Fil Dişili golcü, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda artık heyecanını kaybettiğini söyledi.



France Football'a konuşan Drogba, "Futbola olan ilgimi kaybettim. Kendimi tamamen dışlanmış hissediyorum. Kariyerimde ilk defa futbol tutkumu kaybediyorum, kayboldum" dedi.



30 yaşındaki forvet oyuncusu, sakatlıklardan ve aldığı disiplin cezalarından dolayı bu yıl Chelsea'de Nicolas Anelka'nın ardından ikinci planda kaldı. Bu konu hakkında da konuşan Drogba, "Sessizliğimi korumak zorundayım. Burada 4 yıldan fazladır oynuyorum ve henüz yeni gelmiş bir oyuncu hakkında konuşamam. Şu an takımda gol atan bir oyuncu var. Ben sadece sıramı beklemek zorundayım" derken, teknik direktör Luis Felipe Scolari'nin kendisini Anelka ile birlikte oynatmamasına da "Neden bizi birlikte oynatmaya korkuyor" diyerek sitem etti.



Eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter'e gitmesi gündemde olan Fil Dişili oyuncu, "2009 yılı için net bir plan yapmadım. Sadece benim açımdan başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Ancak bazı sürprizler olacağına da eminim" şeklinde konuşarak kafaları iyice karıştırdı.