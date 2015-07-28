Drogba, artık Kanada'da

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele eden Kanada takımlarından Montreal Impact, eski Galatasaraylı Chelsea'nin Fildişili yıldızı Didier Drogba ile anlaştıklarını açıkladı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea'de geçirdiği 2014-15 sezonu sonunda serbest kalan 37 yaşındaki Fildişi Sahilli milli oyuncuyla anlaşmaya varıldı. Galatasaray'da da 1,5 sezon (Ocak 2013-Haziran 2014) forma giyen Drogba'nın, çalışma izni aldıktan sonra kadroya katılacağı belirtildi.



2004-2012 yılları ve 2014-15 sezonu olmak üzere 9 sene Chelsea'de forma giyen Drogba, "Maviler"le 4 Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2012 yılında da UEFA şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşamıştı.



Chelsea'deki ilk döneminde 341 maça çıkan ve 157 gol atan Drogba, ikinci döneminde ise 38 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırdı.