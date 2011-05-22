Drogba an meselesi

T24 - Drogba, Chelsea’den ayrılmak için kulübüyle masaya oturdu. Bonservisini alırsa iş bitecek. G.Saray oyuncuya ilk yılda 5 milyon sonrasında ise 4 milyon Euro ödeyecek.

G.Saray bir rüyayı gerçekleştirmeye artık çok yakın.. Şaka değil, değil gerçek dünyanın en iyi golcülerinden biri olan Didier Drogba her an G.Saraylı olabilir.. Transferin önünde sadece bir engel kaldı, o da Fildişili yıldızın İngiliz ekibinden bonservisini alması..

Başkan Ünal Aysal ve ekibinin seçim öncesinde görüşmeye başladığı Drogba ile sarı-kırmızılılar her konuda anlaştı.. Eğer Drogba bonservisini eline alabilirse İstanbul’a imzaya gelecek.. Şimdi geçelim G.Saray ile Drogba arasındaki anlaşmanın detaylarına...



Frelot ile görüştüler

Yönetim bu transfer için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor, çünkü zaten Drogba’yı ihya edecekler.. Chelsea ile 1 yıl daha mukavelesi olan 33 yaşındaki santrfor, gelecek sezon için İngiliz ekibinden 5 milyon pound, yani yaklaşık olarak 5 milyon 750 bin Euro alacak.. Drogba, Chelsea’yle sözleşmesini feshederse G.Saray bu 5 milyon 750 bin Euro’yu golcü oyuncuya ilk yılında verecek.. Sonrasında ise 4 milyon Euro ödenecek süper yıldıza..

Tecrübeli oyuncunun menajeri Pierre Frelot ile görüşmeleri yapan G.Saraylı yöneticiler her konuda anlaşmaya vardılar.. Top artık Drogba’da ve o da atağa kalktı.. Kulübüyle vedalaşmak için masaya oturdu Fildişili yıldız.. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeler devam edecek ve Drogba bonservisini alınca iş bitecek..



Fatih Terim çok istiyor

BU transferi tabii ki G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.. Eğer Drogba da gelirse 1.88’lik Johan Elmander’in ardından 1.89’luk bir golcüsü daha olacak tecrübeli teknik adamın... Kariyeri boyunca onlarca şampiyonluk kazanan, sayısız bireysel ödül alan Drogba’yı futbolla uzaktan ilgilenen bile tanıdığı için esasında tanıtmaya gerek yok.. Ancak bir özet geçmekte fayda var..

Güçlü fiziği ve sürati en önemli özellikleri olan Drogba’yı ‘Drogbazooka’ lakabı çok iyi anlatıyor. 33 yaşında olması olumsuz gözükebilir ancak bu sezon çıktığı 53 maçta 15 gol, 21 asistle oynadı ve daha yolun sonuna gelmediğini gösterdi..



