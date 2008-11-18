T24 LogoT24 Logo
Spor

Drogba-Adriano takası gündemde

18 Kasım 2008 02:00


İtalyan medyasında yer alan haberlde, Chelsea'de sıkıntılı günler yaşayan ve seyircilere para fırlatarak gündeme gelen Didier Drogba'nın, İnter'in mutsuz Brezilyalısı Adriano'yla takas edilebileceği iddia edildi.

Avrupa futbolunun skandallarla gündemde düşmeyen iki önemli forveti Didier Drogba ve Adriano'nun Ocak ayı ara transfer döneminde takas edilecekleri iddia ediliyor.

İtalya'da yayın bazı gazeteler, Inter'de mutsuz olan Brezilyalı Adriano'yla, Chelsea'de topun ağzındaki isim olan Fildişi Sahilli Drogba'nın da bu transfere itiraz etmeyecekleri savunuluyor.

Adriano, Inter'de sürekli alkol ve gece hayatıyla sık sık gündeme gelirken, Drogba ise son dönemde yaşadığı sakatlıkların ardından geçtiğimiz hafta bir maçta rakip takım seyircilerine yaptığı bir hareket ve seyircilere bozuk para fırlatmasıyla gündemde yer almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24