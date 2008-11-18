Drogba-Adriano takası gündemde



İtalyan medyasında yer alan haberlde, Chelsea'de sıkıntılı günler yaşayan ve seyircilere para fırlatarak gündeme gelen Didier Drogba'nın, İnter'in mutsuz Brezilyalısı Adriano'yla takas edilebileceği iddia edildi.



Avrupa futbolunun skandallarla gündemde düşmeyen iki önemli forveti Didier Drogba ve Adriano'nun Ocak ayı ara transfer döneminde takas edilecekleri iddia ediliyor.



İtalya'da yayın bazı gazeteler, Inter'de mutsuz olan Brezilyalı Adriano'yla, Chelsea'de topun ağzındaki isim olan Fildişi Sahilli Drogba'nın da bu transfere itiraz etmeyecekleri savunuluyor.



Adriano, Inter'de sürekli alkol ve gece hayatıyla sık sık gündeme gelirken, Drogba ise son dönemde yaşadığı sakatlıkların ardından geçtiğimiz hafta bir maçta rakip takım seyircilerine yaptığı bir hareket ve seyircilere bozuk para fırlatmasıyla gündemde yer almıştı.