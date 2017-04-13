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Spor

Drogba ABD kulübüne ortak oldu

Drogba, son takımı Montreal Impact ile 41 resmi maçta 23 gol kaydetmişti

13 Nisan 2017 17:06

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, ABD'nin alt lig takımlarından Phoenix Rising'e ortak oldu.

Eurosport'un haberine göre, Drogba sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, ortaklık anlaşması imzaladığı Phoneix Rising'de yönetici ve futbolcu olarak görev alacağını bildirdi.

Futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten 39 yaşındaki Drogba, "Aynı anda hem takım sahibi hem de futbolcu olmak olağan dışı bir durum ama benim için heyecan verici olacak. Gelecek kariyerim için bu önemli bir hazırlık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 1,5 sene forma giyen golcü futbolcu, kariyerinde Guingamp, Marsilya, Chelsea ve Şanghay Shenhua formaları da giymiş, son olarak da MLS ekiplerinden Montreal Impact'te oynamıştı.

Dört aydır futboldan uzak kalan Drogba, son takımı Montreal Impact ile 41 resmi maçta 23 gol kaydetmişti.

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GalatasarayFildişi SahilliDidier DrogbaABDPhoenix Rising

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