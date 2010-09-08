Drina nehrinde 250 ceset bulundu

T24 - Bosna-Hersek Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu, ülkedeki savaş yıllarında (1992-1995) öldürüldükten sonra cesetleri Drina nehrine atılan kurbanları bulmak için başlattığı çalışmalarda şu ana kadar 250 kişiye ait ceset buldu.





Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu Başkanı Amor Maşoviç, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Drina nehri üzerindeki baraj göllerinde onarım çalışmaları nedeniyle suların çekilmesinin ardından yaklaşık bir buçuk ay önce savaş zamanındaki kayıpları aramak için bu bölgelerde arama çalışması başlattıklarını söyledi.





Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda, savaş zamanında katledildikten sonra cesetleri Drina'ya atılan 250 kişiye ait ceset bulduklarını ifade eden Maşoviç, bu cesetlerin DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından kimliklerinin belirleneceğini bildirdi. Maşoviç, çalışmalarını 108 kilometrelik geniş bir alanda sürdürdüklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:





"İkinci Dünya Savaşı sırasında ve son savaşta Çetnikler tarafından katledilen çok sayıda Boşnağın cesedi Drina'nın sularına atıldı. Drina, Balkanlar'ın en büyük toplu mezarıdır. Şimdi burada çalışmalarımızı çok kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz." Maşoviç, çalışmalarına 1 Ekime kadar devam etmeleri için Sırbistan'daki hidroelektrik santrali yetkililerine dilekçe yazdıklarını ve baraj göllerine suyun bu tarihten sonra bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.





Amor Maşoviç başkanlığındaki ekibin Vişegrad kenti yakınlarındaki çalışmalarına, Bosna-Hersek'teki Tecavüz Mağduru Kadınlar Derneği üyeleri de dün katıldı. Yaklaşık 120 kadın, Peruçaç gölünün çekilen sularının oluşturduğu bataklık alanlarda, savaş zamanında katledilen yakınlarını aramak için çalışmalarını bugün de sürdürdü.





Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu Başkanı Amor Maşoviç ve ekibinin çalışmaları sonucu bugüne kadar açılan binlerce toplu mezarda 20 bin kurbanın cesedine ulaşıldı. Maşoviç ve ekibi, halen cesetlerine ulaşılamayan yaklaşık 10 bin savaş kurbanının atıldığı yerleri bulmak için ülke genelinde çalışmalarını sürdürüyor.



