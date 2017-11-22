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'Drift' yapılan otomobilin, motosiklet ve yayaya çarpma anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sanayi sitesinde 'drift' yapılan otomobilin, önündeki motosiklet ile yolda yürüyen bir kişiye çarpma anı, güvenlik kameralarına yansıdı

22 Kasım 2017 17:45

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sanayi sitesinde \'drift\' yapılan otomobilin, önündeki motosiklet ile yolda yürüyen bir kişiye çarpma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Eski Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, sanayi sitesi içerisinde iddiaya göre \'drif\' yaparak ilerlerken kontrolden çıktı. Otomobil, önündeki motosiklet ile yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere yuvarlandı. Motosiklet sürücüsü, kazayı yara almadan atlatarak ayağa kalktı. Yaya ise ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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