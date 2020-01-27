Drift yapan ambulans şoförü görevden alındı

Hakkari'de drift yaparken görüntülenen ve hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförü görevden uzaklaştırıldı.

Van'da geçtiğimiz günlerde çekilen ve bir ambulans sürücüsünün kar içinde drift yaptığı görüntüler üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan incelemede ambulansın Hakkari'de görev yaptığı belirlendi.



Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nin başlattığı soruşturma sonrasında, drift yaparken görüntülenen ambulans şoförünün görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. (DHA)