Drift gösterisiyle pist istediler

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY’da otomobil ve motosiklet tutkunu gençler, pist istemek amacıyla drift gösterisi düzenledi.

Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelen otomobil ve motosiklet tutkunu gençler, trafiğe kapalı olan fuar alanında özel bir gösteri sunup, yetkililerden gösteri yapabilecekleri pist istedi. Etkinliği organize eden Ahmet Yeter, özel bir pist için yetkililerden yardım istemeyi amaçladıklarını söyledi. Kendi olanaklarıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Yeter, şöyle dedi:

“Bizim Hatay’da bir pistimiz yok. Yetkililerden pist talep etmek için motor ve otomobil tutkunlarımızı buraya davet ettik. Bizim eğer Hatay’da büyük bir pistimiz olsa, motor sporcuları olarak daha farklı şeyler de yapabiliriz. Bizim amacımız burada motosikletlilerin trafikte gösteri yapmaması, trafikte tehlikeye meydan vermemeleri, burada bir pistimiz olsa sporcular burada kendilerini gösterebilirler. Biz yetkililerimizden Hatay’da bir pist talep ediyoruz.”

Yeter’in açıklamasının ardından modifiye otomobil ve motosiklet sürücüleri tarafından, itfaiyenin suladığı alanda gösteri sunuldu.

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