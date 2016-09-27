Dresden'de camiye saldırı

Dresden’de pazartesi akşamı saat 22.00 sularında Fatih Camii ve kısa bir süre sonra da Uluslararası Kongre Merkezi önünde el yapımı patlayıcılar infilak etti. Dresden polisi patlamalarda yaralanan olmadığını duyurdu.

Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretzschmar, salı günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şiddet eylemini üstlenen olmamasına rağmen ırkçı kaynaklı bir eylem olduğundan yola çıktıklarını belirtti. İmamın patlama sırasında eşi ve çocukları ile birlikte cami içinde olduğu kaydedildi.

Dresden polisi pazartesi akşamı Türkiye Başkonsolosluğu’nun da onayıyla kentteki iki camiyi polis koruması altına aldı. Polis ayrıca kentteki İslam Merkezi’nin çevresinde devriye gezmeye başladı. Emniyet Müdürü Kretzschmar "Şu andan itibaren kriz modunda çalışıyoruz" diye konuştu.

Alman politikacılardan kınama

Dresden’deki cami saldırısına Alman politikacılardan tepki yağdı. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Dresden’de cami ve kongre merkezine düzenlenen saldırıları kınadı. Bakan, salı günü Berlin’de yaptığı açıklamada Alman İslam Konferansı’nın 10’uncu yıl dönümüne denk gelen saldırıları "menfur" olarak niteledi. De Maizière, Almanya’daki Müslümanlara yönelik artan şiddettin kaygı verici olduğunu belirtti.

Saksonya eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich ve Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nun din ve göç politikası sözcüsü Volker Beck de saldırıları kınadı. Beck “İbadethanelere yapılan saldırılar, demokrasi ve özgürlüğe yapılan saldırılardır” diye konuştu. “Hedefin cami, kilise, sinagog ya da bir tapınak olup olmadığı fark etmez” diyen Beck, ibadethaneleri ateşe verenlerin insan öldürmekten çekinmeyeceğini kaydetti. Yeşiller partili politikacı dayanışma talebinde bulundu.

Dresden ve Pegida

Dresden, yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin ortaya çıktığı kent olarak biliniyor. Pegida yanlıları her pazartesi günü düzenli olarak kentte yabancı ve İslam aleyhtarı gösteriler düzenliyor. Gösterilere katılanların sayısı 25 bine kadar çıkıyor. Bu yıl, 3 Ekim Almanya’nın yeniden birleşme kutlamalarının pazartesi gününe denk gelmesi, Dresden polisini endişelendiriyor.

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afp/dpa, BD/BK