DreamWorks 3,8 milyar dolara satılıyor

ABD'li film ve animasyon şirketi DreamWorks Animation'ın 3,8 milyar dolara satın alınacağı duyuruldu. Kurucularının arasında Hollywood'lu yönetmen Steven Spielberg'in de bulunduğu DreamWorks Animation'ın, dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Amerikalı Comcast'in alt firması NBCUniversal tarafından 3,8 milyar dolara satın alınacağı belirtildi.

Hürriyet’i haberine göre,NBCUniversal'dan yapılan açıklamada, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Steve Burke, satın almanın yıl sonuna doğru onaylanacağını kaydederken, "DreamWorks, gelecek yıllarda film, televizyon, eğlence parkı ve tüketici ürünlerde büyümemize yardımcı olacak." dedi.

DreamWorks Animation İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jeffrey Katzenberg de açıklamasında, NBCUniversal'ın DreamWorks'un animasyon projelerini en yüksek potansiyeline ulaştıracağını ifade etti.

NBCUniversal'ın sahip olduğu şirketler arasında NBC televizyonu, Universal Studious film yapım ve distribütörlük şirketi bulunurken, DreamWorks Animation, Shrek, Madagaskar ve Kung Fu Panda gibi animasyon filmlerine imza atmıştı.