Dragon astronotlara yiyecek götürdü

SpaceX şirketine ait insansız Dragon kapsülü, bugün TSİ 13.31’de UUİ'na ulaştı. Uzay istasyonundaki robotik kol tarafından yakalanan kapsül, yarın astronotlar tarafından açılacak.

NASA ile yaptığı 1.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üçüncü UUİ görevini gerçekleştiren SpaceX, Dragon kapsülüyle ikinci defa uzay istasyonuna donanım ve yiyecek gönderdi. Şirket, toplamda 12 kargo görevi gerçekleştirecek.

'Kenetlenme vakti geldi'

ntvmsnbc'.com'un haberine göre, UUİ’de bulunan altı kişilik mürettebatta yer alan NASA astronotları kumandan Kevin Ford ve uçuş müdendisi Thomas Marsburn, robotik kol ile kapsülü yakalayacak. Mürettebatın bir diğer ismi Kanada Uzay Ajansı’ndan Chris Hadfield ise Dragon’u istasyonun kenetlenme istasyonuna bağlayacak.

Üç astronotun, kenetlenmenin ardından yarın kapsülün kapağını açması bekleniyor. Dragon, 25 Mart’ta UUİ’dan ayrılarak Dünya’ya dönüş yolculuğuna başlayacak ve önceki görevinde olduğu gibi paraşütle Baja California yarımadasının açıklarında Pasifik Okyanusu’na düşecek.

Dragon, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan 1 Mart günü ateşlenmişti. Yine SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ateşlenen kapsül, roketten ayrılmsının ardındna dört motorundan bir tanesinin devreye girmemesi nedeniyle istenilen sürata ulaşamadı. Teknik arıza daha sonra giderildi ancak kapsül hedefine bir gün geç ulaştı.

NASA’nın yeni uzay mekikleri ve derin uzay kapsülleri geliştirilmesi adına çalıştığı firmalardan biri olan SpaceX, Dragon kapsülünü ve Falcon 9 roketini geliştirmek için NASA’dan 440 milyon dolarlık yardım aldı. Şirket, gelecek yıl daha fazla taşıma yükü olan Falcon Heavy roketini de hizmete sokmayı amaçlıyor. İnsanlı ilk Dragon görevinin ise 2015’te yapılması planlanıyor.

Dragon, Ekim 2012’de gerçekleştirdiği görevde UUİ’den sonuçlanan deneyleri ve astronotların kan ve idrar örneklerini getirmişti.