Dragon alevler içinde Dünya'ya düşecek!

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen ilk özel uzay kargo aracı olan Dragon, üç gün önce başarıyla kenetlendiği istasyondan ayrılarak Pasifik Okyanusu’na inişe geçti.

Uzay-havacılık tarihinde bir ilke imza atan ve NASA’nın özel şirketlerle yaptığı işbirliğinin ilk denemesi olan Dragon, ISS’den tamamlanan deneyleri ve diğer yükleri aldıktan sonra, Baja California Yarımadası yakınlarına düşmek için bu sabah istasyondan ayrıldı. Kapsülün düşeceği nokta, Los Angeles’ın güneyinden yaklaşık 490 deniz mili mesafede bulunuyor.

Dragon’u ISS’ye kenetleyen Kanada yapımı robotik kol, TSİ 10.07’de uzay aracından ayrıldı. ISS’deki bilgisayar istasyonundan robotik kolu kontrol eden uçuş mühendisi Joseph Acaba, uzay boşluğunda serbest kalan Dragon’u robotik kolla iterek, dönüş yolculuğuna başlayacağı noktaya çekti.

Dragon, TSİ 11.49’da, Hint Okyanusu’nun 400 kilometre yukarısında Dünya’ya doğru yolcuğuna başlayacağı konuma yerleşti. Dragon’un üç roketini ateşleyerek başladığı geri dönüş yolcuğu, kapsülü üreten SpaceX şirketinin California, Hawthorne’daki kontrol istasyonu ile NASA’nın Houston’daki Johson Uzay Merkezi tarafından kontrol ediliyor.

Alevler içinde dünya’ya girecek

Roketlerinin ateşlenmesinden yaklaşık 11 dakika sonra, ISS güvenlik alanından çıktı ve Dragon’un Dünya’ya dönüş yolculuğunun geri kalan kısmı tamamen SpaceX’in kontrolüne geçti.

Dragon’un TSİ 16.41’de Dünya atmosferine gireceği belirtildi. 13 bin metrede paraşütlerini açacak olan uzay aracının, 17.44’de Pasifik’in sularına düşmesi bekleniyor. Dragon atmosfere girdiğinde, maruz kalacağı ısı 1650 Santigrat dereceye kadar yükselecek. Dünya’ya yaklaşık 640 kg kargo getirecek olan Fradon, 22 Mayıs günü Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan uzaya ateşlenmiş, üç gün önce ISS’ye ulaşmıştı.

NASA’nın gelecekte uzaya kargo ve astronot taşınmasında kullanmak istediği Dragon uzay aracının ilk başarılı testi 2010’da yapılmıştı. Dragon’un suya başarılı iniş yapması halinde, taşıdığı kargonun 48 saat içinde NASA’ya ulaştırılması hedefleniyor.