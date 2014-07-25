Dragba Chelsea ile anlaştığını açıkladı

Sarı-kırmızılı forma altında 1.5 yıl geçiren Fildişi Sahilli Didier Drogba, "Chelsea ile 2 hafta sonra İstanbul 'a geliyorum. Soma için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağız. Yeniden İstanbul'a gelecek olmaktan ötürü çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.



3puan.com'a konuşan golcü futbolcu, "Beşiktaş ve Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağız. Chelsea formasıyla iki eski rakibe karşı forma giyecek olmak heyecan verici. Ayrıca Galatasaray 'a da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mourınho: Drogba bize ait

Chelsea Menajeri Jose Mourinho, Drogba'nın yeniden Londra ekibine gelip gelmeyeceğiyle ilgili, "Onu getirmek için kararı yakın bir zamanda vermeliyiz. Drogba, kalitesiyle takımı daha da güçlendirecektir. Didier'in bize ait olduğunu hissediyoruz" dedi.

Portekizli teknik adam, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcuyu, Chelsea tarihinde çok önemli goller attığı ya da kendisine asistan olarak ihtiyaç duyduğu için transfer etmek istemediğini kaydetti. Deneyimli hoca, "Maçlarımızı kazanmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Drogba, Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri. Duygusal düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Drogba, 2004-2012 yılları arasında Chelsea forması giymiş, Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.