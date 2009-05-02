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Spor

Draft'da iki Türk!

02 Mayıs 2009 19:40


Basketbolda Darüşşafaka Cooper Tires'tan Barış Hersek ile Banvitli İbrahim Yıldırım, NBA draft listesinde yer aldı. Barış ve İbrahim, New York'ta 25 Haziran'da düzenlenecek 2009 NBA oyuncu seçmeleri (Draft) için erken başvuru seçeneğini kullanarak, seçmelere isimlerini yazdıran 103 basketbolcu arasına girdi.
Darüşşafaka Cooper Tires'ta bu sezon oynadığı 24 maçta ortalama 24 dakika süre bulan Barış, 8.2 sayı, 5.4 ribaunt ortalama ile oynarken, Banvit'te 14 maçta ortalama 5 dakika sahada kalan İbrahim 0.7 sayı, 06 ribaunt ortalaması yaptı.


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