Dr. Yavuz Dizdar: Meyve suyu nektarına ÖTV getirilmesi kabul edilemez

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, \"Meyve suyu nektarlarına vergi getirilemez, kabul edilebilir bir şey değil. Meyve suyu nektarlarını diğer içecek ürünleriyle bir tutmak mümkün değildir. Meyve suyu nektarları çok sağlıklıdır ve bu durum özellikle çocukların beslenmesi için ciddi sıkıntı yaratır\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, TBMM Genel kurulunda Torba Yasa kapsamında meyve suyu nektarları için yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Dr. Dizdar, Meyve suyu nektarlarına vergi getirmek gibi bir hata yapmışlar. Nasıl yapıldığını ben de anlayamadım. Meyve suyu nektarlarını diğer içecek ürünleriyle bir tutmak mümkün değildir. Meyve suyu nektarları vergi kapsamının dışına çıkartılmalıdır \"diye konuştu.

\"ÇOCUKLARIN BESLENMESİ KONUSUNDA CİDDİ SIKINTI OLUŞTURUR\"

Meyve suyunun sağlıklı olduğunu ve özellikle çocukların için ciddi önem taşıdığını vurgulayan Dr. Dizdar, \"Diğer içeceklerde vergi düzenlemesi yapmak istiyorlarsa ve meyve suyu nektarlarını da bunun içine sokarlarsa eğer çocukların beslenmesiyle ilgili sıkıntı yaratır. Çünkü meyve suyu sağlıklı bir şey. Meyvenin yerine ikame edilebilecek bir ürün. Üstelik edindiğim bilgiye göre \'vergisini çiftçiye yükleyeceğiz\' gibi söylemler olmuş. Bu kabul edilebilir bir şey değil\" diye konuştu.

\"MEYVE SUYUNUN BESLENMEYE CİDDİ KATKISI VAR\"

Meyve suyu nektarının ne olduğuna ve nasıl yapıldığına ilişkin bilgi veren Dr. Dizdar, şunları söyledi;

\"Meyve suyu bir presleme işleminden geçiriliyor. Oradan özü çıkartılıyor, geri kalan kısım da elbette besleyici. Biz genelde \'mümkünse bütün meyveyi yiyin\' diyoruz ama bu her zaman geçerli olmuyor. Meyve suyunun beslenmeye ciddi katkısı var. Aroma açısından baktığımızda, aromayı sadece lezzet olarak kabul etmeyin; bizim vücudumuzda depresyon dahil pek çok olumsuz durumun ortadan kaldırıp, sağlıklı hale döndürülmesi için kilit bileşikler, bunlar meyvede var. Siz ham meyveyi yediğinizde bu bileşikleri alabiliyorsunuz ama meyve suyu endüstrisi tam olgun formunu topluyor bu bileşikleri ışıl işlemden zarar görmeyecek biçimde ayrıştırıyor arkasından da tekrar karıştırıp sonuçta bizim gereksinimizi karşılayacak bir ürüne çeviriyor meyve nektarından kastettiğimiz budur. Meyve suyu nektarları son derece sağlıklıdır.\"

\"VERGİ ARTIŞI SAĞLIK GÖZETİLMEDEN YAPILMIŞ OLUR\"

ÖTV getirilecekse enerji içeceklerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Dizdar, \"Biraz iç rekabet söz konusu, çünkü bu ürün esas meyve suyuna vergi getirilmesi sadece rekabet anlamında yapılacaksa sağlık açısından sonuçları gözetilmeden yapılacak olan bir yaklaşımdır. Çocukların elinde üç beş tane ürün var, \'sorunsuz bunlar\' diyebileceğimiz onları da zamlandırarak eğer erişimlerini engellerlerse o zaman çocukların sağlıklı beslenmesi için çok fazla bir seçenek kalmıyor\" ifadelerini kullandı.

\"ÇİFTÇİ VERGİ ARTIŞINDAN DOLAYI MEYVE ÜRETİMİNDEN VAZGEÇEBİLİR BU EKONOMİYİ, TARIMI OLUMSUZ ETKİLER\"

\"ÖTV çiftçiden alınacakmış gibi şeyler duydum çiftçinin elinde ne var ki\" diyen Dr. Dizdar şöyle devam etti:

\"Çiftçi geçen haftalarda kayısı para etmiyor diye \'ağacını keseceğim\' dedi. Şimdi meyve de para etmeyince ya da ÖTV nedeniyle kazanç getirmeyince çiftçi bunun da üretiminden vazgeçme yolunu seçecekler bu bizim hem tarımsal hem ekonomik hem de şehir köy arası dengesini çok olumsuz etkileyecek. Sütte ışıl işlem yapılıyor bir değer kaybı söz konusu, fakat buradaki mesele o değil onlar toptan işlemden geçiriliyorlar burada bizim için değerli olan kısmı işlemden geçmiyor işte ona \'nektar\' adı veriyoruz. \"

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