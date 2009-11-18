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Dünya

Dr. sevgilinin düşük oyunu

Hamile olduğunu öğrendiği sevgilisinin içkisine düşük yapan hapı atan İngiliz doktor, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Kasım 2009 02:00

Hamile olduğunu öğrendiği sevgilisinin içkisine düşük yapan hapı atan İngiliz doktor, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de servetinin büyüsüne kapılan kadınlarla ilişkiye girip, hamile kaldıklarında içkilerine düşük hapı katarak düşük yaptıran doktor Edward Erin’i (44) son sevgilisi yakalattı. 2 çocuk babası doktorun hamile sevgilisi Bella Prowse (33), kahvesinin ve portakal suyunun tadından şüphelenip polise gidince, doktorun foyası meydana çıktı. Erin 6 yıl hapse çarptırılırken Prowse sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Ernie adı verildi. Yargıç kararı açıklarken doktoru fantezi dünyasında yaşayan sorumsuz bir adam olarak nitelendirip, “Bu yaptığın yalancılık ve aynı zamanda mesleğine ihanettir. Sana duyulan güvenin ihlalidir” dedi.

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