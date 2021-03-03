Dr. Seuss'a ait 6 kitabın ırkçı görseller nedeniyle artık yayımlanmamasına karar verildi

T24 Dış Haberler

6 Dr. Seuss kitabının "insanları can yakıcı veya yanlış bir şekilde tasvir ettiği" gerekçesiyle artık yayımlanmamasına karar verildi.

Dr. Seuss Enterprises yaptığı açıklamada bu kararı katalogunu inceleyip, eğitimcilere danıştıktan sonra aldıklarını ifade etti.

Açıklamada, "Bu kitapların satışının durdurulması Dr. Seuss Enterprises'ın katalogunun tüm toplumları ve aileleri desteklemesi ve temsil etmesi için verdiğimiz taahhütlerin sadece bir bölümü denildi. Açıklama, dünyanın en tanınan çocuk kitabı yazarlarından olan Dr. Seuss'un doğum gününde yapıldı.

Yayımlanmamasına karar verilen kitaplar şöyle:

"And to Think That I Saw It on Mulberry Street"

"If I Ran the Zoo"

"McElligot's Pool"

"On Beyond Zebra!"

"Scrambled Eggs Super!"

"The Cat's Quizzer"