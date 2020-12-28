Dr. Şefik İmamoğlu: Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde 4-5-6 büyüklüğünde depremler olağan

Dicle Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şefik İmamoğlu, Elazığ'da dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

İmamoğlu, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde sürekli deprem beklediklerini belirterek, "Daha önce 1971'de Bingöl depremi de bu hattın üzerinde meydana gelmişti. İrili ufaklı 7'ye varan şiddette depremler meydana geldi. Ana kırık hattı veya ona paralel olan fay hatları üzerinde sürekli deprem bekliyoruz. Onun için bu bize sürpriz olmadı. Dün de aynı yerde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Dolayısıyla bu şekilde 4-5-6 büyüklüğündeki depremler olağan olarak görülüyor" dedi.

Meydana gelen depremin yeryüzüne biraz yakın olduğunu ve Kandilli Rasathanesi'nin 6 kilometre derinlik verdiğini aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"AFAD, 8 ile 5.5 kilometre civarında derinlik veriyor. Yeryüzüne yakın bir depremdi. AFAD, 5.3, ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) 5.5 büyüklük ve 8 kilometre de derinlik veriyor. Kandilli ki güvenilir bir rakamdır, 6 kilometre derinlik veriyor. Bu yeryüzüne çok yakın olan derinliklerdir. Bir de üzerinde meydana gelen fay hattı, Elazığ'a varmadan Keban Barajı'ndaki kısmının kuzeybatı tarafını sınırlıyor ve gelip Kavaktepe üzerinden devam eden büyük Uluova'nın güneydoğusunu sınırlayan bir fay hattı gibi görünüyor. Dikkat edilecek tek şeyin şu an oradaki Uluova'nın olduğu alanlarda pek çok binaların gevşek zemin üzerinde olduğudur. Özellikle gevşek zeminlerde yapı yapılma zorunluluğu olduğu zaman mümkün olduğunca yapı yapmamak lazım ama yapı yapma zorunluluğu da varsa eğer o gevşek zemine göre bir temel atmakta yarar var. Ayrıca yüksek kattan da sakınmak lazım. Direkt ana fay hattı üzerinde olabilecek noktaların iyice belirlenmesi ve buralarda yapı yapmaktan kaçınmak gerekiyor. En azından ana kırık hattından belli bir uzaklıkta olmasına dikkat etmek lazım. Bir de zeminin sağlam olmasına dikkat edilmesi gerekiyor."