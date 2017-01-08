Dr. Krino Kafato'nun biyografisinden Trabzon'un son 100 yılı

Yapımcı Murat Başman ve yönetmen Muhammet Çakıral'ın beraber hazırladıkları "Bizim Krino" adlı belgesel, İtalyan generalin dördüncü kuşak torunu olan Dr. Krino Kafato üzerinden Trabzon’un ve dolayısıyla Trabzonspor’un son 100 yılını anlatıyor.

Cumhuriyet'ten Hasan Al'ın kültür sanat haberi şöyle:

Yapımcı Murat Başman ve yönetmen Muhammet Çakıral’ın el ele vererek hazırladıkları “Bizim Krino” adlı belgesel, 1850’lerdeki Kırım Savaşı’na katıldıktan sonra Türkiye’de kalan bir İtalyan General’in dördüncü kuşak torunu olan Dr. Krino Kafato üzerinden Trabzon’un ve dolayısıyla Trabzonspor’un son 100 yılını anlatıyor. 1924 Trabzon doğumlu olan ve halen Toronto’da yaşayan Krino Kafato’nun biyografisinden yola çıkarak bir zamanların Trabzon’unu anlamak isteyenlere birbirinden ilginç tarihi detaylar anlatan hikâye için yapımcı Murat Başman, “100 yıl öncesinin Trabzon’unu, Trabzon mozaiğinde yer alan renkleri ve o renklerin sahiplerinin aidiyet duygusunu anlatmak istedik” diyor.

“Bu belgeseli çekmek isteyişimin en önemli nedeni, Krino Kafato’nun doğup büyüdüğü topraklar olan Trabzon’dan hiç kopmamasıydı. Öyle ki tıp eğitimini tamamladıktan sonra Trabzon’a dönüp hemşerilerine uzun yıllar hizmet veren Krino, muayeneye gelen yoksul hastalardan hiçbir zaman para istemez. Bu yüce insanlık duygusu, onu ‘Bizim Krino abi’ olarak yıllardır Trabzonlular tarafından hatırlanmasına neden olacaktır. Tabi ki Krino Kafato aynı zamanda bir spor adamıdır. Trabzonspor’un kurucu takımlarının başında gelen İdmanocağı Spor Kulübü’nde başarılı bir kalecilik yaşamı var. Uzun yıllar bu kulüpte futbol oynadıktan sonra, tıp eğitimi almak için geldiği İstanbul’da hemşerilerinin yoğunlukta futbol oynadıkları Süleymaniyespor’da da aynı başarıyı gösterir. Spor aşkı İstanbul’da son bulmaz. Krino, Trabzon’a döndüğünde çeşitli spor branşlarında yöneticilik ve idarecilik yapar. Çağdaş donanımlarla idare ettiği kulüpler her zaman iyi ve ahlaklı sporcuların yetişmesine vesile olur.

İtalyan generalin torunu

İtalyan kökenli bir generalin torunu olarak Trabzon’un İskenderpaşa Mahallesi’nde dünyaya gelen Krino, tam bir Trabzon beyefendisi olarak dostlarının hafızasında yer almasını bilmiştir. Centilmen, şık giyimli bu güzel insanın, “bizim Krino abimiz” diye dost canlısı hemşerileri tarafından hep iyilikleriyle hatırlanıyor olması, bizim gibi Trabzon sevdalılarını mutlu etmiştir. İstedik ki Krino yalnızca kendi kuşağı tarafından sevilip sayılmasın. Gelecek kuşaklara da örnek bir Trabzonlu olarak hep hafızalarda ve yüreklerde yaşasın” demektedir yapımcı-yönetmen Muhammet Çakıral aynı broşürde. Gerçekten Krino’daki en üst seviyede olan bu aidiyet duygusu sadece kendisiyle sınırlı kalmamış, eşini, çocuklarını ve hatta torunlarını dahi zaman zaman Trabzon’a getirerek bu kentli olmanın hazzını yaşamalarını istemiştir. Trabzon’da ve Kanada’da çekimleri tamamlanan ve gösterime hazır hale gelen belgeselin, Trabzonspor’un kuruluşunun 50. yılı olan 2017 yılı içerisinde Trabzon ve İstanbul’da gösterim hazırlıklarını sürdüren yapımcılar, aynı zamanda belgeselin İngilizce bir versiyonunu da Kanada için hazırlamaktadırlar.