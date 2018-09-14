Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı kanunun 32 sayılı kararında bazı değişiklikler yapıldı. Döviz geliri olmayanın dövizle borçlanmasını engellemek, döviz çıkışına engel olmak ve kuru baskılamak adına bu kararların alındığını söyleyen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara, düzenlemenin kontrollü olduğunu söyledi. Dr. İncekara ayrıca, \"Dövizle alım güvencesi olanların durumu aynen devam edecekken 32 sayılı kararda yapılan değişikliklere uymaları beklenmektedir\" dedi.

Döviz kurlarında yaşanan aşırı harekete karşı Türk Lirası\'ndaki değer kaybının önüne geçilmesi amacıyla hamle üzerine hamle yapılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından, dün de menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk Lirası\'na dönüştürülmesiyle ilgili karar Resmi Gazete\'de yayımlandı.

\"1983 YILINDA TURGUT ÖZAL ZAMANINDA KANUN ESNETİLMİŞTİ\"

1980 yılına kadar daha katı bir kambiyo sisteminin uygulandığını söyleyen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara, 1983 yılında Turgut Özal\'ın başbakanlığa gelmesinin ardından ekonomi politikalarında değişiklikler olduğunu ve bu kanunun esnekleştirildiğini ifade etti.

Dövizde yaşanan yüksek seyrin önüne geçilmesi sebebiyle bu değişikliğin yapıldığını belirten Dr. İncekara, \"Bu değişikliklerle temel amaç döviz geliri olmayanın dövizle borçlanmamasıdır. Bunun için ihracat bedellerinin Türkiye\'ye getirilmesi gibi bazı kararlar alındı. Yani giderleri azaltmak, ülke içinde dövizi tutmak, ülkeye dövizi sokmak ve gelen dövizin kalıcı olması için kuru baskılamak adına bazı kararlar getirildi. Bunları bir katılık olarak algılamamak gerekiyor. \'Özal Dönemi\'nde esnekti şimdi katı\' diyemeyiz. Belli düzenlemeler getirildi fakat bunlar kontrollü düzenlemelerdir. Ekonomiyi sıkıntıya sokacak düzenleme değildir. Hatta döviz kuruna yapılmış kontrollü düzenlemeler olarak adlandırıyoruz\" dedi.

DEĞİŞİKLİĞE UYMAYANA YAPTIRIM

Değişikliklere uyulmadığı takdirde şirketleri bazı yaptırımların beklediğini belirten Dr. İncekara, \"Değişikliğe uyulmadığı hallerde şirketler 3 bin liradan 25 bin liraya kadar para cezası ile karşı karşıyalar. Döviz giderleri açısından limit aşımı yaşandığında para cezaları ve bu limit aşımlarının tekrardan TL\'ye çevrilmesi gibi uygulamalar olacak. Mesela bugün (dün) alınan son kararda menkul ve gayrimenkullerde kira gelirleri artık dövizle olmayacak, TL\'ye dönüştürülecek. Bütün bu kararların hepsi döviz kurundaki artışı baskılamak adına yapılmış olan ufak değişikliklerdir\" şeklinde açıklamada bulundu.

DÖVİZ GARANTİSİ VERİLEN ŞİRKETLERİN DURUMU

Devlet tarafından dövizle alım garantisi verilen bazı şirket veya sektörlerin durumunun ne olacağına dair de bilgilendirmede bulunan Dr. İncekara, \"Bu değişikliğin nedeni tamamen bu şirketlerin dövizle daha fazla borcunun olmamasını sağlamak. Dövizle alım güvencesi olanların durumu aynen devam edecekken 32 sayılı kararda yapılan değişikliklere uymaları beklenmektedir. Döviz kurunu baskılamak ve ülkede tutabilmek adına bu karar onlar için de olumlu olacak. Her zaman için kambiyo rejiminin serbest ve esnek olması gerekiyor. Fakat bazı dönemlerde -Almanya\'nın da bir dönemler yapmış olduğu gibi- kontrollü şekilde bazı müdahaleler yapılıyor. Yapılan bu kontrollü düzenlemenin ekonomiyi veya şirketleri rahatsız edecek ciddi boyutta sıkıntıların oluşturacağını düşünmüyorum\" diye konuştu.

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