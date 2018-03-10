Dr. Gergerlioğlu'na 2,5 yıl ceza verilen davanın gerekçeli kararı: Bir 'suç' bulmuşlar, onu da doğru bulamamışlar

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Örgüt propagandası' suçlamasıyla 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Gergerlioğlu'nun paylaştığı bir haber, kendisinin yazdığı makale olarak kabul edildi ve 'örgüt propagandası' sayıldı.

Erdal İmrek’in Artı Gerçek’te yer alan haberine göre, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, 'Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza' yazdığı için yargılanan Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Gergerlioğlu'na ceza başka bir iddia ile verildi. Mahkeme gerekçeli kararında Gergerlioğlu'nun T24’te 20 Ağustos 2016'da yayınlanan ve PKK'nın bir açıklamasına yer verilen 'Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir' başlıklı haberi sosyal medya hesabından paylaşmasını 'örgüt propagandası' saydı. Ancak mahkeme bu habere, Gergerlioğlu'nun yazdığı bir makale muamelesi yaptı.

Kararı trajikomik ve skandal olarak niteleyen Gergerlioğlu, "Ceza vermek için bir tane suç bulmuşlar onu da doğru bulamamışlar. 2 buçuk yıl hapis cezası veriyorsunuz ama o yazıyı benim yazmadığımı dahi bilmiyorsunuz. Bu kadar sorumsuzca cezalar veriliyor" dedi.

Mahkeme paylaştığı haberi 'yazdığı makale' kabul etti

Mahkemenin gerekçeli kararında Gergerlioğlu'nun suçlandığı habere ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"20 Ağustos 2016 tarihinde www.t24.com.tr isimli internet sitesinde yazmış olduğu yazıyı paylaştığı, bu paylaşım incelendiğinde 3 adet teröristin elinde AK-47 uzun namlulu tüfekleriyle fotoğrafı ve bu fotoğrafın yanında 'PKK: Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir' sözünün yazılı olduğu anlaşılmaktadır. Belirtilen paylaşımın içeriği ve yanındaki görsel dikkate alındığında sanığın PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde fotoğrafa yer vererek, silahlı terör örgütü PKK'nin şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yaptığı açıktır."

“Suçlamaların hepsi komedi”

Kararı değerlendiren Gergerlioğlu, "Benim 9 Ekim 2016’da ‘Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun, eşitçe, kardeşce ve omuz omuza’ paylaşımını yapmama ilişkin dava açıldı. Bu paylaşım sonrası benim makalelerimi, paylaşımlarımı incelemeye almışlar ve suç çıkarmaya çalışmışlar. 6 tane böyle hukuki olarak inanamayacağınız şeyler var suç diye niteledikleri. Mesela 'Kolombiya'da barış gerçekleşti Türkiye'de niye olmasın?' yazmam 'PKK övgüsü' olarak değerlendirilmiş, İMC TV'de programlara sık sık çıkmam suç olarak yorumlanmış. Programda ne konuştuğum değil suçlama konusu, sık sık gitmiş olmam. Darbe girişimi sonrası Öcalan'ın kardeşi vasıtasıyla yolladığı bir mesaj vardı; 'Eğer devlet bir adım atarsa barış sağlanabilir' demişti. Ben bunun üzerine 'Öcalan'ın mesajıyla barış gelir mi?' diye bir makale yazmıştım. Yazıda içinden geçilen dönemde bu mesajın başarılı olamayacağını, bu koşullarda barışın mümkün olamayacağını yazmıştım. Bu bile terör örgütü propagandası sayılmış. Hepsi komedi" dedi.

Savcı 5 suçlamadan vazgeçti

Bunlar dışında haberi 'barış için bir imkan' diyerek paylaştığını söyleyen Gergerlioğlu, "Mahkeme 6 tane böyle suç diye niteledikleri paylaşımlardan yargılamıştı beni. Ben de savunmamı yapmıştım. Suçlamalar o kadar gülünçtü ki duruşma savcısı 5’inden vazgeçti zaten. Bunlardan vazgeçince bu haberi gösterdiler. Ben de bu haberin benim olmadığını, bunu sadece paylaştığımı söyledim. Haberde kullanılan fotoğrafta silahlı insanların yer almasını suçlama konusu yaptılar. Böyle bir haberde ne kullanılsın, tatil beldesi fotoğrafı mı? Savcı bir tek buradan ceza istedi. Ben de bunu benim makalem olmadığını anlattım. Üstelik bu habere ilişkin bir yargılama da yok. T24'e sordum yok dediler. 2 hafta sonra gerekçeli karar açıklandı. O kadar basmakalıp, özensiz hazırlanmış ki T24'ün girdiği haber, benim makalem olarak yer alıyor. Bu gerçekten büyük bir skandal" diye konuştu.

“İnsanların hayatlarıyla ilgili kararlar bu kadar özensizce alınıyor”

İstinaf mahkemesine başvuracaklarını söyleyen Gergerlioğlu, "Ülkede azıcık hukuk varsa bunun bozulması lazım. 2 buçuk yıl hapis cezası veriyorsunuz ama o yazıyı benim yazmadığımı dahi bilmiyorsunuz. Bu kadar sorumsuzca cezalar veriliyor. Bu hukuk tarihine geçecek bir skandal. Üzücü bir durum. Böyle basit hatalar nasıl yapılıyor. Türkiye’de maalesef bu işler bu kadar basit. İnsanların hayatıyla ilgili bu kararları böyle alabiliyorlar. Bir paylaşımım nedeniyle açılıyor dava, ceza vermek için başka şeyler ekleyip bir çorba yaparak suç çıkarmaya çalışıyorlar. Sonuçta bir tane bulmuşlar ama onu da doğru bulamamışlar. Fıkralık işler gerçekten, Levent Kırca parodilerine konu olacak bir mesele. Ben başka izah bulamıyorum. Dünya hukuk tarihine kara harflerle yazılacak kararlar bunlar" şeklinde konuştu.