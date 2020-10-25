Dr. Fauci, Trump'ın Koronavirüs açıklamalarını değerlendirdi: Hiçbiri bilimi takip etmiyor

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısındaki duruşu eleştirdi. Fauci, Trump'ın bilim insanlarını dinlemediğini vurguladı.

BBC'den Andrew Marr'a konuşan, Trump'la salgın sürecinde ters düşen yetkili kamu sağlığı uzmanı Dr. Fauci, yılın sonuna kadar bir Koronavirüs aşısı olacağına dair yapılan açıklamaları düzeltti. Aşının çıkabileceğini ancak genel kullanımının 2021 ortasında olacağını söyleyen Fauci, "Bir aşının güvenli olup olmadığını Kasım sonunda biliriz. Nüfusun belli bir bölümünü aşılamaktan bahsederseniz gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreğine kadar olmaz" dedi.

"Politikacıların ve kamuya mâl olmuş kişilerin bilimi dinlemesi çok önemlidir" diyen Fauci, toplum davranışının pozitif veya negatif etkilenebileceğini söyledi. Fauci, "Güvenilir bir aşımız olur da toplumun bir bölümü yetkililere güvenmediği için bunu yaptırmazsa bir utanç olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "dezenfektan enjekte etmek" önerisi hatırlatılan Fauci, "Bu fikir belli ki bilimi takip etmek değil" dedi. Koronavirüs geçiren Trump'ın "Bağışıklığım var" açıklamalarına ise Fauci'nin yanıtı "Bu da bilimi takip etmek değil" oldu.

Trump'ın "Bilim insanlarını dinlemek büyük bir depresyona neden olur" açıklamalarını da değerlendiren Fauci, "Eğer her şey doğru yapılırsa, bilim insanlarını ve kamu sağlığı önlemlerini ekonomiyi kapatmadan da takip edebilirsiniz" dedi.