Dr. Fauci'den sürü bağışıklığı uyarısı

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ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, ülkesinin sürü bağışıklığı sağlanması için virüsün yayılmasına izin verilmesinin özellikle risk grubunda olan birçok insanın ölümüne sebep olacağını söyledi.

Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında sürü bağışıklığının risklerinden bahseden Fauci, "Virüs herkese bulaşsa ve göreceli olarak yüksek seviyede insan semptom göstermese bile birçok insan ölür" dedi.

Dr. Fauci, "Örnek olarak ülkemizdeki obezite pandemisini düşünelim. Tansiyon ve şeker hastalığı olan insanları düşünelim. Herkeste bu durum olsa ölü sayısı çok fazla olurdu" diye konuştu.

CNN'in aktardığına göre sürü bağışıklığı, nüfusunun yüzde 70'i ila 90'ı hastalığa karşı aşı veya başka bir yolla hastalığa bağışıklık kazandığında meydana geliyor.

ABD'de yaklaşık 5 buçuk milyon kişide Covid-19 tespit edildi ve 171 bin 535 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.