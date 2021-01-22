Dr. Fauci, artık Trump'a çalışmak zorunda olmamaktan bahsetti: "Özgürleştirici bir hissiyat"

T24 Dış Haberler

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, artık Donald Trump'ın emrinde çalışmamayı "özgürleştirici bir hissiyat" olarak nitelendirdi.

Fauci, artık "sonuç yaşamaktan" korkmadan bilimsel gerçeklerden söz edebileceğini ifade etti.

Trump ve Fauci'nin çalkantılı bir ilişkisi vardı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü, Trump tarafından iktidarının son aylarında kenara çekilmişti.

80 yaşındaki Fauci, Başkan Joe Biden yeni Covid-19 planını açıklayıp pandemi ile ilgili 10 kararname imzaladıktan sonra Beyaz Saray podyumuna çıktı.

"Tamamıyla saydam ve dürüst olacağız" diyen Fauci, "Eğer işler yanlış giderse kimseye parmak doğrultmayacağız, durumu düzelteceğiz. Yaptığımız her şey bilim ve kanıta dayalı olacak" ifadelerini kullandı. Fauci, "15 dakika önce Başkan, yaptığımız konuşmada bunları birkaç kez söyledi" dedi.

Fauci, Trump döneminde dürüstlüğünün başını bazen belaya soktuğunu ifade etti. Trump dönemiyle ilgili sorulara yanıt veren Fauci, eski ABD liderinin Koronavirüs'e karşı hidroksiklorokin kullanılması tavsiyesini hatırlatarak, "Bu gibi şeyler beni rahatsız ediyordu. Çünkü bilimsel verilere dayalı değiller" diye konuştu.

Fauci, "Size şunu söyleyeyim, başkanlarla çeliştiğim bir durumda bulunmaktan keyif almıyorum. Sonuç yaşama endişesi olmadan bir şey söyleyemezsiniz gibi hissediyorsunuz. Şimdi buraya çıkıp bilimsel veriler ve kanıtlarla konuşabilmek, söylediğinizin gerçek olduğunu bilmek özgürleştirici bir hissiyat" değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump ekim ayında kampanya çalışanlarına, "Fauci bir felaket. Onu dinleseydim ölü sayımız 500 bin olurdu" demişti. Kasım ayında bir mitingde Trump destekçileri, "Fauci'yi kov" diye tezahürat yapmıştı.