Dr. Apaydın: Elektronik nargile, hayati tehlikelere yol açıyor

KAYSERİ, (DHA)- GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın, elektronik nargile kullanımının hayati tehlikeye yol açtığını, insan sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Elektronik nargileyi anlatan Memorial Kayseri Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Apaydın, \"Elektronik nargile, bileşiğindeki nikotin, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin yer aldığı sıvının ısıtılması ve ortaya çıkan buharının solunması prensibiyle çalışmaktadır. Dünyada pek çok ülkede satıyı yasak olan ürüne, internet üzerinden “sigarayı bırakmayı yardımcı ürün” adı altında ulaşılabilmektedir. Elma, tarçın, kivi, kavun gibi kimyasal aromalar kullanılarak içimi çekici hale getirilen e-nargile, kullanıcılarda keyif algısı oluşturmaktadır\" dedi.

Elektronik nargilenin sigara bağımlılığından kurtarmadığını belirten Apaydın, \"Sigara bırakma ürünü olarak bilinen e-nargilede bulunan nikotin, beyindeki nikotin reseptörlerini harekete geçirmektedir. Bu nedenle bağımlılık tedavisinde kullanımı uygun değildir. Psikolojik bağımlılığı gidermesi açısından e-nargilenin, sigarayı bırakmada kürdan, çekirdek ve sakız gibi maddelerden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca fizyolojik bağımlılık yani nikotin bağımlılığı konusunda sigaradan kurtulmak isteyen bir kişi e-nargileye başladığında, bağımlılığı aynı şiddetle devam etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de e-nargilenin sigarayı bıraktırmadığı, aksine yeni bir bağımlılık oluşturduğu bilinmektedir\" diye konuştu.

Elektronik sigaranın kişinin nikotin ile bağını kesmediğini kaydeden Apaydın, \"E-nargile elektronik özelliği nedeniyle zamanla bozulmakta, kartuşu ve pili bittiği için bağımlı sigaraya yeniden başlamaktadır. Yani sigara içicisi bu cihaz sayesinde nikotin ile bağını kesemez. Ayrıca bu cihazların her nefeste ne kadar nikotin alımı sağladığı da tespiti mümkün değildir. Nikotinin sıvı içerisinde bulunabilmesi için gliserin kullanılması gerekir. Gliserin içerisinde nikotin uzun süre çözülmüş durumda kalır. Çözülmüş nikotini elde edebilmek için kullanılan stabilizatörlerde ise kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller bulunur. Bunları yüksek dozda solumak, akut akciğer ödemine neden olur\" ifadelerini kullandı.

\'BAĞIMLILARIN ANİ ÖLÜMÜ AKUT AKCİĞER ÖDEMİNDEN\'

Apaydın şöyle devam etti:

\"Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda, e-nargile ya da e-sigara bağımlılarının ani ölümlerinin nedeninin akut akciğer ödemine bağlı olduğu belirlenmiştir. Yani e-nargile kullanıcılarının ağır metal zehirlenmesi nedeniyle hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Bunun yanında, insan sağlığını tehdit eden ciddi hastalıklara yol açan e nargile, ‘anabasine, myosmine ve beta nikotryine’ maddelerini de içermekte, içeriğindeki aşırı doz nikotin ve nitrozamin nedeniyle kalp hastalıkları ve kansere zemin hazırlamaktadır.\"

FOTOĞRAFLI