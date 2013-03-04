Dr. Alptekin: MR'dan 10 kat fazla rant sağlanıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eser Alptekin, Manyetik Rezonans (MR) çekimindeki skandal hakkında, "Burada inanılmaz ticari ilişkiler var. Normalin 10 katı fazla para alıp rant sağlıyorlar" dedi.

Alptekin, "Ben MR’ı 100 liraya çektiriyorum. Burada ilkeli davranmak, hekim etiğine uygun davranmak her baba yiğidin harcı değil. Ben de diğer uygulamalar gibi yapsam her gün 8-9 bin TL kasama para girer" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinin dün (3 Mart 2013) gündeme getirdiği MR skandalı hakkında konuşan ünlü fizik tedavi uzmanı Eser Alptekin şunları söyledi:

"MR’lar Türkiye’ye 25 yıl önce geldi. Başta fiyatları yüksekti, teknoloji yeni geldiği için. Fiyatlar zaman içerisinde belli bir düzeye indi. Türkiye’de 3-4 grup MR var. Kaliteli MR’lara A grubu dersek, D grubuna kadar indirebiliriz. Bu teknolojinin eski olmasına göre değişiyor. Yıllardan beri benim bunlarla hiç bir ticari bağlantım olmadı. Hadise bu. Olmayınca ben ne dersem onu yapmaya başladılar. Diyelim ki MR bir yerde 1000-1500 lira. Benim hastam, benim imzamla gidince 100 liraya iniyor. Ben şunu istedim onlardan, en iyi MR’ı bana çekin. Hastama hemen randevu verin. Devletten daha az para alın. Başka da bir şey yok. Bunu da 25 senedir yaptırıyorum. Ne özel sağlık sigortaları bu uygulamaları yaptırabiliyor, ne devlet yaptırabiliyor. Ben bilirim her ay en aşağı 100 bin lira benim kasaya girsin. Bir özel hastanedeki 6 bin 500 liralık MR kağıdını bana getirdiklerinde ben kendi kağıdıma yazıp imza attığımda bunu ondan çok daha iyi 650 TL’ye çekiyorlar. Düşünebiliyormusun sen rantı. Bu bir ticari sektör. Bu fiyatlar herhalde bana duydukları özel sempatiden değil."

"Burada bir takım ticari ilişkiler oluyor. Mesela özel sağlık sigortaları da bunun içinde. Tabipler Odası’nın verdiği fiyat 670 lira. En az buna alabilirsin. Daha da aşağı inme. Ben 100 liraya çektiriyorum. Bana çekilen MR’lar bin defa daha bunlardan iyi. Beni piyasa tanıyor. Eser Alptekin’e 5 kuruş veremeyeceğini biliyor. Burada ilkeli davranmak, hekim etiğine uygun davranmak her babayiğidin harcı değil. ben diğer uygulamalar gibi yapsam her gün 8-9 bin TL benim kasama para girer. Ben bunu seçmedim."