-DPT 55 PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, sınavla toplam 55 planlama uzman yardımcısı alacak. DPT'nin personel alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre genel idare ve teknik hizmetler sınıflarının 7, 8 ve 9' uncu derecelerine atanacak 55 kadro için planlama uzman yardımcıları alınacak. Yazılı sınav, 24 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi, 15 Ekim 2010 gününden itibaren www.dpt.gov.tr internet adresinden ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak. Sınava, en az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumları veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, kamu yönetimi, şehir ve bölge planlama, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, istatistik ve matematik bölümlerinden mezun olan veya diğer bölümlerden mezun olmakla birlikte bu bilim dallarında yüksek lisans yapmış adaylar katılabilecek. Adaylarda 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olmaları ve KPSSP04 puan türünden, istenen bölümlere göre 70 ve 90 puan üzeri arasında alan adaylar ile 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPS sınavının yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş olan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyi ya da TOEFL sınavından en az 173 puan almış olmaları şartı aranacak. Bu arada daha önce yapılan, planlama uzman yardımcılığı sınavlarına en çok iki kez katılanlar bu sınava katılamayacak. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI- Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) daimi statüde 10 profesör ve 3 doçent alacak. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü de 22 profesör, 14 doçent ve 13 yardımcı doçent alacak.