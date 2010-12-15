DP'nin yeni başkanı Çiller mi olacak?

T24- Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk 15-16 Ocak tarihlerinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını açıkladı. Kulislerde eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın genel başkanlığa aday olacağı konuşulurken Cindoruk, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in DP Genel Başkanlığı için 'Yakın bir ihtimal' sözleri kafaları karıştırdı.



Cindoruk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in daveti üzerine eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile birlikte Demirel'in Güniz Sokak'taki evinde bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Mesut Yılmaz çıkışta herhangi bir açıklama yapmazken Hüsamettin Cindoruk gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. DP Başkanlık Divanı'nın bugün kongre kararı aldığını bildiren Cindoruk, kongrenin 15-16 Ocak tarihlerinde yapılacağını söyledi.. Demirel ve Yılmaz ile yaptıkları görüşmede kongre kararını ele aldıklarını aktaran Cindoruk, bu konuda fikir alışverişi yaptıklarını ifade etti. Cindoruk. "Türkiye'de bir merkez partinin oluşması ve bunun güçlenmesini istiyoruz. Bu kongrede DP daha merkeze yerleşecektir. Geleneksek Adalet Partisi, Demokrat Parti ve Anavatan Partisi çizgisi ortaya çıkacaktır. Bunun şartlarını, hedeflerini Sayın Demirel ile tartıştık ve kendi fikirlerini dinledik. Faydalı bir konuşma oldu. Ben ve Sayın Yılmaz görüşmeden ümitli ayrıldık" dedi.

Açıklamasında CHP'ye göndermede de bulanan Cindoruk kendi kongrelerinin hisse tartışmasının olmayacağını söyledi. Cindoruk. " Çarşaf liste, yorgan liste gibi tasniflere ihtiyacımız yok. Biz her zaman blok liste ile Genel İdare Kurulumuzu seçeriz " dedi. Mesut Yılmaz'ın aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Cindoruk, " Mesut Bey aday değil. Mesut Bey milletvekilimiz. Bende Mesut Bey'de Sayın Demirel de bu konuda limitlerimizi doldurduk" dedi.

Yeni aday var mı? yönündeki soruya Cindoruk çok sayıda adayın olduğunu yanıtını verdi.

Yılmaz'ın MHP'ye geçeceğini yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Cindoruk, kesinlikle böyle birşeyin sözkonusu olmadığını söyledi. İçeride sohbette bu iddiaların konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru üzerine Cindoruk, " Hayır, konuşmadık. Zaten öyle bir iddiada yok. Bir ihtimal, bir dedikodu olsa sorardım. Ben ilk defa sizden duyuyorum. Sayın Mesut Yılmaz, siyaseti benimle beraber DP'de sürdürecektir" dedi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Haberal'ın adaylığının sözkonusu olup olmadığına ilişkin soruya Cindoruk, Haberal'ın kendisinin dostu olduğunu söyledi. Cindoruk, " Uğradığı haksızlığa hepimiz isyan ediyoruz. Ama cezaevinde, yargılanan üniversite rektörünün adaylığı sözkonusu olamaz. O ona zarar verir, siyasallaştırır. Biz Sayın Haberal'ı siyaset üstü görüyoruz ve onun uğradığı haksızlığın telafi edilmesini istiyoruz" dedi.

Mesut Yılmaz'ın adaylığına nasıl bakarsınız' sorusuna Cindoruk, "Çok iyi bakarım ama böyle bir niyeti yok" yanıtını verdi.

Genel Başkanlık için sürpriz isim mi olacak yönündeki soruları "Olabilir" diye yanıtlayan Cindoruk, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in partiye geri döneceği sinyalini verdi. Cindoruk, "Tansu Çiller'in adaylığı sizin için yakın bir ihtimal mi? yönündeki soruya ? " Benim için yakın bir ihtimal" yanıtını vererek kafaları karıştırdı.