DP'liler Yassıada'nın imara açılmasına tepkili

27 Mayıs darbesinin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada’nın imara açılması iilgili ayrıntılar belli oldu. Adaya sergi salonları, otel ve suit odalar yapılacak. ‘Demokrasi Feneri’, ‘Özgürlük Platformu’, ‘Demokrasi Şehitleri Anıtı’ isimleri verilecek sergi salonların inşasına, idam edilen Demokrat Parti üyelerinin yakınları tepkili.

Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, 3 Nisan’da Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6456 sayılı kanun, Yassıada ve hemen yanındaki Sivriada ile ilgili çok önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Kanunun 7. maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı , Yassıada ve Sivriada’da da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilecek. Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler, 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmayacak.

Kafe, restoran, helikopter pisti...

Plana göre Yassıada’da Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, konaklama için otel ve süit odalar, helikopter pisti, Özgürlük Platformu, dört ayrı kafe ve restoran, park, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze ve konferans salonu, tekne yanaşma yeri, 27 Mayıs’ı canlandırma yeri, teraslar, sergi salonları yapılacak.

DP’liler tepkili

Yassıada’nın imara açılmasına Demokrat Parti (DP) kökenli siyasetçilerden de tepkiler geldi. Aktif siyasete DP’den giren eski bakan ve Meclis başkanlarından İsmet Sezgin, şunları söyledi:

“Aradan 50 yıl geçmiş olmasına rağmen Yassıada zulmü gözlerimizin önünden, vicdanlarımızdan, belleğimizden silinmiyor. Oraya gelenler de herhalde milli iradenin temsilcilerinin zulüm gördüğü, işkence gördüğü bir ortamı turizm adası olarak görmek istemeyeceklerdir. Sayın Başbakan, ‘demokrasi müzesi’ diyerek iyi düşünmüşler. İlk düşüncesinde kalabilseydi ve orayı gerçekten ibret alınacak bir alan haline getirseydi çok daha yerinde olurdu. Maalesef iktidarın rant ekonomisine dayanan bir mantıkla böyle bir şey yaptığı görülüyor. İstanbul ’da başka yer kalmadı mı?”

Menteşe: Facia yaşandı

Aktif siyasete, 27 Mayıs darbesinin kapattığı DP’nin devamı AP’de atılan, eski bakanlardan Nahit Menteşe ise “Yassıada’da büyük bir facia yaşandı. Adalet orada büyük yara aldı. O günleri hatırlayınca çok çok üzülüyorum. Yassıada’nın bu geçmişi ile anılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak bu amaca hizmet edecek bir düzenleme Türk demokrasisine katkı sağlar” dedi.