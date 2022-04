DP’li Şahinalp: İktidar kanadından da parlamenter sisteme destek olacağına inanıyoruz; şu an söyleyemiyorlar

Parlamenter sistem toplantılarına Demokrat Parti adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp Sputnik’e yaptığı değerlendirmede , hükümet kanadında parlamenter sisteme destek geleceğini savunarak, “Sonuç ne olursa olsun bu hazırladığımız çerçevede parlamenter sisteme iktidar kanadından da destek olacak çok sayıda milletvekili olacağına inanıyorum. Şu an söyleyemiyorlar. Biz öyle hissediyoruz. Sadece ben değil bu çalışmayı hazırlayan altı partinin temsilcileri de bunu hissediyor. Mevcut sistem yürümüyor. Bunu onlarda görüyor. Ben bir dönem enerji sektöründe çalıştım. Bundan 7- 8 yıl önce her hangi bir ilin her hangi bir ilçesinde orman arazisine dikilecek olan bir elektrik direği için izni o ilin orman müdürlüğü veriyordu. Sonra Tarım Orman Bakanlığı içinde izin irtifak dairesi kurdular. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra karar külliyeye alındı. Bir direk dikmek için Cumhurbaşkanın imzası gerekiyor şu anda. Deniyordu ya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte hızlı karar alınacaktı. Bu şekilde söylendi. Bu sistemin yürümediğini iktidar mensupları da görüyor” diye konuştu.