DP'li Enginyurt’tan Erdoğan’a tepki: Memleketten haberin yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Önce elimizdekilere şükredeceğiz sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız" dedi. Erdoğan'a tepki gösteren DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Milletin şükredecek hali mi kaldı? Evine ekmek götüremiyor. Memleketten haberin yok" diye konuştu.

Erdoğan "Ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız" dedi.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Milletin şükredecek hali mi kaldı? Elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor. Memleketten haberin yok, millet perişan sayın Cumhurbaşkanı” diyerek tepki gösterdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı yine bizi suçlamış"

"Sayın Cumhurbaşkanı yine bizi suçlamış, şükürsüz olmak, tatminsiz olmak, karamsarlıkla suçlamış. Sayın Cumhurbaşkanı kime şükredin diye söylüyorsunuz? Muhtemelen saraydaki beş maaş alanları, bakanlık yaparken 300 bin maaş alanları kast etmiyorsunuz.

Bir eli yağda bir eli balda olanları kast etmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı milletin şükredecek hali mi kaldı? Millet elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemiyor. Millet evine ekmek götüremiyor"

"Suudi’ye, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kardeşim demeye devam ediyorsun"

"Sayın Cumhurbaşkanım sen şükretmemizi söylüyorsun. İstersen şükretmeye saraydan başlayalım. Tasarrufu, şükrü önce sarayda kendi etrafınıza öğretin ki hep birlikte şükretmeyi başaralım. Sayın Cumhurbaşkanım tekrar söylüyorum, seni kandırıyorlar, seni aldatıyorlar.

Milletin değil şükredecek, evine ekmek götürecek hali kalmadı. Memleket batıyor ama sen görmüyor, Suudi’ye kardeşim demeye, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kardeşim demeye devam ediyorsun. Ama memleketten haberin yok millet perişan sayın Cumhurbaşkanım."