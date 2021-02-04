DP'li Enginyurt, Numan Kurtulmuş'un fotoğrafını eleştirdi: Rektör bey ayakta dikiliyor, rektör dediğin böyle olacak

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Gaziantep Üniversitesi ziyaretini eleştirdi. Kurtulmuş'un, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın makam koltuğuna oturmasına Enginyurt, "Rektör bey ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler ile Gaziantep Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş'un rektör koltuğunda oturması ve rektör Arif Özaydın'ının ayakta durması dikkat çekti.

Ziyaret esnasında Kurtulmuş'un rektör koltuğuna oturduğu ve rektörün ayakta durduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Enginyurt, "Ak Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör beyde ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. Numan Kurtulmuş yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok, yola devam" şeklinde tepki gösterdi.