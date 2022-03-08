DP'li Enginyurt: Melih Gökçek'in maaşlı trolleri bana saldırmak için hazırlık yapıyorlar

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında 'trolleri ile saldırı hazırlığı' yaptığını söyledi.

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler paylaştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz hafta katıldığı bir yayında Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek'in FETÖ'den yargılanacak kişilerin en başında geldiğini söylemişti. Bu ifadeler sonrası paylaşımda bulunan Melih Gökçek, “Adamı tanımıyorum. Araştırdım kim diye, meğer zurnanın son deliğiymiş” demişti.

"Değil sizden, kralınızdan korkup susan namerttir"

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Melih Gökçek için sert ifadeler kullandı. Cemal Enginyurt, Melih Gökçek’in maaşlı trolleriyle saldırmak için bot hesaplarla hazırlık yaptığı iddia ederek şunları yazdı:

"Hakaret eden her şerefsiz! Tarafımdan mahkemeye verilecektir. Ben yazmadım, af dilerim, hata ettim deme, kabul değildir. İ.Melih Gökçek, kıvırmayı bırak! Sanaldan mutlu olacağına karşıma çıkarak konuş. Hangi kanal veya istediğin yerde buluşalım .

Melih’in maaşlı trolleri şahsımdan çok rahatsız olmuşlar. Twitter’dan bana saldırmak için bot hesaplarla hazırlık yapıyorlar. Değil sizden, kralınızdan korkup susan namerttir. Zerre şerefiniz varsa? Ki yok. Küfür etmezsiniz. Ha edecekseniz de mislini iade ediyorum."