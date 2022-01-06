DP'li Enginyurt: Fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de yaptığı açıklamada maliyetlerin karşılanamaz hale geldiğini belirterek, “İş yapamayan, üretemeyen fırıncılar evine ekmek götüremiyor. Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

“Halk ekmek büfeleri önünde kuyrukta bekleyen binlerce insan var. Ucuz ekmek almak için mücadeleyi ve o mücadele sırasındaki feryadı duydukça üzülüyoruz” diyen Enginyurt şöyle konuştu:

"Sandık gelecek ve o sandıkta millet sizi kovacak"

"Bir tehlike daha kapımıza geldi. Önümüzdeki aylarda fırınlar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fırıncılar artık artan maliyetleri karşılayamaz halde. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta ve diğer ürünlere yapılan zamlarla fırıncılar artık ekmek kazanmayı bırakın, zararın içerisinde her gün bataklığa doğru gitmekteler.

Toprak Mahsulleri Ofisi maalesef desteklemek yerine kösteklemeye devam ediyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 100'ün üzerinde fırın var, 40 tane fırıncı fırınını satılığa çıkardı, çünkü artık iş yapamıyor.

Millet İttifakı'nı kovalayacağız’ diye tehdit edenleri uyarıyorum. Millet perişan, esnaf perişan. Artık bu zamlara dur deyin, milletin feryadını duyun. Yoksa sandık gelecek ve o sandıkta millet sizi kovacak."