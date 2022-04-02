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DP'li Enginyurt: Ethem Sancak kendini kurtarmaya çalışıyor

"Devr-i sabık yaratarak yargılayacaklarımızın başında Ethem Sancak gelecek"

02 Nisan 2022 23:15

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ethem Sancak geminin battığını gördü. Bunun için ayrılıp giden olmak istemiyor. Kendisinden ayrılanlara yaşama hakkı tanımayan bir Erdoğan var. Ethem Sancak kendini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

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