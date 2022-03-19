DP'li Enginyurt, Bakan Soylu'nun cami fotoğrafını paylaştı: Mele Süleyman Soylu hocamız

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşarak, ''MELE Süleyman Soylu hocamız, Camide yaptığı siyasi sohbetiyle, ülkemizin yarınları çok güzel olacak müjdesi vermiş" dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Soylu için ''Mele Süleyman Soylu hocamız'' diyen Enginyurt, ''Camide yaptığı siyasi sohbetiyle,Ülkemizin yarınları çok güzel olacak müjdesi vermiş'' ifadelerini kullandı.

Enginyurt, paylaşımının devamında ise ''Hatta Avrupa biz kıskanacak bile demiş. Süleyman hocam bizim köyün camisine de bekleriz. İnşallah hocam İnşallah. Maşallah hocam Maşallah'' ifadelerini kullandı.