DP'li Cemal Enginyurt: Kokain çekenlerle ittifak yapmayacağız

MHP'den ayrılan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Ordu İl Başkanlığı ve Altınordu İlçe Başkanlığı açılışlarına katıldı. Enginyurt yaptığı konuşmada, iktidarın milletten habersiz olduğuna vurgu yaptı ve "Kokain çekenlerle ittifak yapmayacağız. EYT'linin hakkını vermeyenle ittifak yapmayacağız. Çiftçinin hakkını yiyenle ittifak yapmayacağız." dedi.

Cemal Enginyurt açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik anlamda zor günler geçirdiğine dikkat çekti ve esnafından emeklisine kadar tüm kesimlerin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. İktidarın, milletin sesini duymadığını belirten Enginyurt şunları söyledi:

"İnsanımız eve ekmek götüremediği için intihar ederken kokain çeken zalimler var"

"Aziz ve muhterem Ordulular. Türkiye zor günlerden geçiyor. Esnafımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Memurumuz, işçimiz, köylümüz, emeklimiz maalesef büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Ama bütün bunlar rağmen milletin sesini duymayan bir iktidar var. Milletten habersiz yaşayanlar var. İnsanımız evine ekmek götüremediği için intihar ederken kokain çeken zalimler var."

"Demokrat Parti Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyenle ittifak yapmayacak"

"Kimlerle ittifak yapacaksınız?" şeklinde sorular geldiğini belirten Enginyurt, kimlerle ittifak yapılacağına parti kurullarının karar vereceğini, ancak kimlerle ittifak yapmayacaklarını bildiğini söyledi,. Enginyurt şöyle konuştu:

"Kokain çekenlerle ittifak yapmayacağız. EYT'linin hakkını vermeyenle ittifak yapmayacağız. Çiftçinin hakkını yiyenle ittifak yapmayacağız. İşsiz gençlere sahip çıkmayıp yandaş torpilcilik anlayışıyla sadece partiye üye yaparak işçi alanlarla ittifak yapmayacağız. Biz ittifakımızı milletle yapacağız ve her şeyden önemlisi Demokrat Parti Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyenle ittifak yapmayacak. Bu ülkede Atatürk'ün resmini kaldıranlarla, bu ülkede Türk ismini kaldıranlarla, bu ülkede 'Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım' demekten rahatsız olanlarla ittifak yapmayacağız. Bizim ittifakımız milletimizle olacaktır."