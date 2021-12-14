DP Genel Başkanı Uysal: Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları bütçe tekliflerinin aleyhine söz alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Maalesef özellikle Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk. Birincisi, tercih edilen siyaset; 'Rejim değiştireceğiz' diyerek çıkılan yolda iktidar boşluğu doğması sebebiyle neredeyse bir PKK devletinin, büyük ölçüde AKP'nin yanlış tercihleri dolayısıyla kuruluyor olduğunu görüyoruz. İkinci büyük tarihi kırılma da; sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya, bugün, bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir ve çıkış garantilerini almadığı hiçbir değişime asla ve kat'a müsaade etmeyecektir" diye konuştu.

DP Genel Başkanı Uysal'ın konuşmasında şu başlıklar öne çıktı:

"Kötü yönetimin neticesi, her noktada yaşanıyor"

"Meclisimiz, bir kötü yönetimin neticesini her noktada yaşıyor. Belki de bir bütçenin başına gelecek en kötü şey, görüşüldüğü dönem içerisinde, ekonomideki altüst oluş dolayısıyla bütün faiz, döviz, enflasyonla ilgili baz aldığı öngörülerinin çökmesi sonrası adeta bir usulü tamamlama işlemine dönüşmüştür. Bütün bu açılardan bakınca, iktidarımızın bugün Cumhurbaşkanlığı adına sunuş yapan başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay, AK Parti adına genel görüşmelerde değerlendirme yapan sayın Numan Kurtulmuş’un sözlerine bakınca, bu 19 yılı adeta tekzip eden beyanlarına rastladık."

"Bakana, 'boş teneke' diyeceksiniz"

"Kurtulmuş, neredeyse HAS Parti Genel Başkanı olarak, AKP'nin 19 yıldır uyguladığı ekonomi politikalarını esaslı bir şekilde eleştirerek, bu zamana kadar uyguladığı 'yüksek faiz, düşük kur' politikasıyla beraber, bu ülkenin 'ucuz mal cenneti' olduğunu kendileri ifade ettiler. Kendilerine 'Geçmiş arıyoruz' diyerek, 'Gömlek değiştiriyoruz' diyerek çıkılan yolda, bugün, geçmişlerini de inkâr ettiklerini görüyoruz. Bir taraftan işlerine geldiğinde 'Ekonomide başarılıyız' diyeceksiniz, sonra o dönemle ilgili görev yapan Sayın Bakan'a 'Boş teneke' diyeceksiniz."

"Sıfır denetim, sınırsız yetki"

"Sıfır denetim, sınırsız yetkiyle bugün geldiğimiz noktada hala birtakım mazeretlere sığınıldığını görüyorum. Bu vesileyle iki Bakanınıza da teşekkür etmek isterim. Birisi, kendisinden önceki İçişleri Bakanı'nın evladının evinde çıkan para sayma makinelerine biz montaj diyorduk, biliyorduk; kendisi teyit etti. İkincisi de, yeni Maliye Bakanı; olan bitenin dış güçlerle olmadığını ifade ettiler. O açıdan, bugün, birtakım hamasi söylemlerle bu çürümüşlüğü, bu yanlışları, şahsi birtakım tezleri neredeyse devletin ekonomi politikası hâline getirerek uygulamaları kendilerinin de hatalarının olduğunu ifade eder hale geldiler. O açıdan bakınca bugün, maalesef, dışarıdan içeriden baktığımızda istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz."

"Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk"

"Kudret kapasitemizi aşan, amaç-araç uyumu olmayan politik tercihlerimizle, maalesef, özellikle Suriye'de yaptığımız hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olduk. Birincisi, tercih edilen siyaset; 'Rejim değiştireceğiz' diyerek çıkılan yolda iktidar boşluğu doğması sebebiyle neredeyse bir PKK devletinin, büyük ölçüde AKP'nin yanlış tercihleri dolayısıyla kuruluyor olduğunu görüyoruz."

"Rusya, kalıcı komşumuz haline geldi"

"İkinci büyük tarihi kırılma da; sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya, bugün, bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir ve çıkış garantilerini almadığı hiçbir değişime asla ve kat'a müsaade etmeyecektir.” (ANKA)