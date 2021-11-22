DP Genel Başkanı Uysal’dan “devr-i sabık” çıkışı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP iktidarıyla ilgili olarak "Türk tarihinin ve Anadolu’nun Moğol istilasından bu yana gördüğü en büyük yağma ve kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız!" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın AKP iktidarına yönelik sert mesajı sosyal medyada gündem oldu. Gültekin Uysal, AKP iktidarın döneminde yaşanan hukuksuzlukların yargıya taşınması tartışmalarıyla ilgili olarak "Devr-i sabık" yaratacaklarını ilan etti.

Uysal, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Evet! Türk tarihinin ve Anadolu’nun Moğol istilasından bu yana gördüğü en büyük yağma ve kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız! Bu 19 yıl içinde siyasi sorumluluğu olan herkes millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli!" ifadelerini kullandı.

DEVA'dan “hukuk devleti” yanıtı

Gültekin Uysal'ın sert sözleri üzerine DEVA Partisi'nden "hukuk" mesajı geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Uysal'ın mesajını alıntıladığı paylaşımında, "Sayın başkan; kimin kursağından haksız ve yersiz bir delikli kuruş geçmiş ise hukuk devletinde bağımsız yargı önünde hesap sormak cumhuriyet savcılarının işidir" diye seslenip "Siyasi sorumluluğun hesabını soracak olan millet, zamanı ise sandıktır. Yanlış, yapanın yanına asla kâr kalmaz…" diye yazdı.

Enginyurt da “Muhakkak” demişti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 'devr-i sabık yaratma' vaadini partinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da seslendirmişti. Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası bürokratlarına yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rüşvet yiyen, iltimas yapan, torpil yapan, devletin malını kendi malı gibi kullanan, devleti talan edenlerle devr-i sabık yaratarak, Sayın Gültekin Uysal’ın dediği gibi ‘gün geldiğinde hesaplaşacağız’. Efendim 3,5 milyonu, memuru tehdit mi ediyorsunuz? Kim kimi tehdit eder, niye etsin? Kul hakkı yemeyen kimden korkar? Hırsızlık yapmayan kimden korkar? Devletin malını çalmayan kimden korkar? Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini biliyorlar ve bunlardan muhakkak devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır.”