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DP eski İl Başkanından Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) eski İl Başkanı Salih İlhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Bülent Tezcan, Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına iftira ve FETÖ terör

28 Aralık 2017 18:32

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) eski İl Başkanı Salih İlhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Bülent Tezcan, Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyusunda bulundu.
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nı 2008-2010 yılları arasında sürdüren Salih İlhan bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti Grup başkanvekillerinin  Süleyman Soylu\'yu itibarsızlaştırmak ve FETÖ ile işbirliği içinde göstermek amaçlı ortaya atılan iddialara Kayseri adliye önünde yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi. Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl  Başkanı Salih İlhan, suç duyurusunun eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara,  Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Trabzon\'da yapıldığını söyledi. İlhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda, ülke demokrasisinin yükselmesi amacıyla sivil inisiyatif  çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, \"Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla, FETÖ\'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara  dayalı bir FETÖ kampanyasıyla karşı karşıyayız\" dedi.
Anayasa değişikliği referandumu öncesi Soylu ve bir grup  arkadaşlarıyla İstanbul\'daki bir otel ve restoranda, 2 gün üst üste nasıl bir  tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair tartıştıklarını anlatan İlhan, milli  iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı  düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamanın demokrasi ve millet açısından uygun olacağını değerlendirdiklerini aktardı.
Eski il Başkanı Salih İlhan, aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası  süresince, illerde \'Demokrasi Buluşmaları\' adı altında toplantılar yaparak, halkı \'Evet\' tercihi yönünde bilgilendirmek amacıyla çalışmalara  başladıklarını dile getirerek, \"Özellikle belirtmek isteriz ki, \'Demokrasi  Buluşmaları\'nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller  organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afiş ve bayraklar  kullanılmamıştır.\" dedi. 

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