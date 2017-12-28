DP eski İl Başkanından Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) eski İl Başkanı Salih İlhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Bülent Tezcan, Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyusunda bulundu.

Demokrat Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nı 2008-2010 yılları arasında sürdüren Salih İlhan bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti Grup başkanvekillerinin Süleyman Soylu\'yu itibarsızlaştırmak ve FETÖ ile işbirliği içinde göstermek amaçlı ortaya atılan iddialara Kayseri adliye önünde yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi. Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl Başkanı Salih İlhan, suç duyurusunun eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırıkkale, Mersin, Trabzon\'da yapıldığını söyledi. İlhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda, ülke demokrasisinin yükselmesi amacıyla sivil inisiyatif çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, \"Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla, FETÖ\'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyasıyla karşı karşıyayız\" dedi.

Anayasa değişikliği referandumu öncesi Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul\'daki bir otel ve restoranda, 2 gün üst üste nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair tartıştıklarını anlatan İlhan, milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamanın demokrasi ve millet açısından uygun olacağını değerlendirdiklerini aktardı.

Eski il Başkanı Salih İlhan, aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince, illerde \'Demokrasi Buluşmaları\' adı altında toplantılar yaparak, halkı \'Evet\' tercihi yönünde bilgilendirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını dile getirerek, \"Özellikle belirtmek isteriz ki, \'Demokrasi Buluşmaları\'nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afiş ve bayraklar kullanılmamıştır.\" dedi.

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