DP'den Melih Gökçek ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu

Demokrat Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından önce “kültürel sosyal alan'' ardından da “sanayi depolama alanı” ilan edilen parti genel merkezi için açılan davada yargı kararlarına uymayan dönemin belediye başkanı Melih Gökçek ve belediye meclisi üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak.

Demokrat Parti (DP), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve belediye meclisi üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

"Yargı kararları uygulanmıyor"

Gazete Duvar'daki habere göre Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Haziran 1988’de yaptırılan ve Demokrat Parti’ye geçen DP Genel Merkezi, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığındaki mecliste imar planı değiştirilerek “kültürel sosyal alan” ilan edildi. Konuyu yargıya taşıyan Demokrat Parti, 12 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Birden fazla kez DP lehine karar çıkmasına rağmen mahkeme kararları uygulanmadı. Son olarak Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu bulunan iktidar partisi tarafından genel merkez alanını “sanayi depolama alanı” ilan edildi. Mansur Yavaş’ın veto ettiği karar, belediye meclisince onaylandı.

"Görevi kötüye kullandılar"

Bunun üzerine Demokrat Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve belediye meclis üyeleri hakkında idari yargı kararlarını uygulamamak suretiyle “görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunmaya hazırlanıyor.

DP yöneticileri ve avukatlar, pazartesi günü yapacakları suç duyurusunun ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapacak.